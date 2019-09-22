Порошенко розповів, як Лавров писав "формулу Штайнмаєра"
П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко заявив, що узгодженої "формули Штайнмаєра" не існує.
Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", показане в суботу, пише "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось узгодженої, не існує".
Деталі: Порошенко розповів, що були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра. Зокрема, він запропонував, щоб після того, як буде сформовано компонент безпеки і "відбудеться бездоганна організація виборів", закон про особливий режим місцевого самоврядування вводився не через два тижні після виборів, коли виборчі комісії підрахують підсумки виборів, а в день виборів, коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.
"Жодних інших позицій щодо перетасування, що ми організуємо виключно політичний процес, а безпеку не обговорюємо – це все вигадки Путіна", – наголосив п'ятий президент.
Пряма мова: "Я хочу вам розповісти (я вперше про це розповідаю) про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою, коли Путін розповів про формулу Штайнмаєра, написану Лавровим.
Я кажу: "Даруйте, ось лист двох міністрів закордонних справ Франції та Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це – формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться". Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: "Ні, це зовсім не те, у нас Лавров написав формулу Штайнмаєра".
Я кажу: "Перепрошую, але ніякий Лаврів нічого нам писати не буде. Тим паче, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете у нього запитати, пане Путін". – "Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо ґрунтуватися на наших пропозиціях". Ось стиль ведення переговорів Росією".
…"Я раджу бути дуже обережними. Ми зацікавлені у мирі, ми зацікавлені у відновленні суверенітету України над окупованими територіями. Але точно не навпаки – ми не зацікавлені, щоб це був російський анклав, і щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих виборах".
…"Я також можу вам розповісти ще одну історію. Тоді Путін запропонував мені, - коли ще були діалоги, це, здається, був 2015 рік, - каже: "Навіщо сперечатися, давайте ми з вами домовимося, кого виберемо, і проведемо це через вибори – це єдино можливий шлях". Я кажу: "Ні, обирати, навіть лідерів місцевого самоврядування, буде український народ. І ні з ким я не збираюся ні погоджувати кого вибирати, ні віддавати, яку частину повноважень ми їм делегуємо. Є закон – він рівний для всіх".
Знати більше:
За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною
Передісторія:
- 12 вересня президент України Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
- 13 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Тоді ж президент наголосив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.
- 14 вересня голова ОБСЄ Мірослав Лайчак заявив, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "Мінських домовленостей".
- 18 вересня Пристайко повідомив, що 2 вересня він дав згоду на "формулу Штайнмаєра" про те, що закон про особливий статус вступає в дію в попередньому форматі на момент проведення виборів і остаточно набуває чинності після рішення БДІПЛ ОБСЄ, а умовою виборів на окупованій частині Донбасу є безпека.
- Однак тоді ж російська сторона заблокувала визначення можливої дати подальшого розведення сил, як уже сталося у Станиці Луганській.
- 19 вересня російський "Коммерсант" опублікував редакцію "формули Штайнмаєра", яку так і не підписали у Мінську. Згідно з нею, закон про "особливий статус" Донбасу набуває чинності о 20:00 у день голосування на позачергових виборах в ОРДЛО, проведених за українським законодавством.
- Того ж дня під Офісом президента України провели мітинг із закликом до Зеленського не погоджуватися на імплементацію Мінських домовленостей за "формулою Штайнмаєра".
- 21 вересня помічник президента Андрій Єрмак заявив, що "формула Штайнмаєра" стане базою для законопроекту, який буде винесено на публічне обговорення.