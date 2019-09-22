Порошенко розповів, як Лавров писав "формулу Штайнмаєра"

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко заявив, що узгодженої "формули Штайнмаєра" не існує.

Джерело: Інтерв'ю Порошенка "5 каналу", показане в суботу, пише "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої формули Штайнмаєра, нібито з кимось узгодженої, не існує".

Деталі: Порошенко розповів, що були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра. Зокрема, він запропонував, щоб після того, як буде сформовано компонент безпеки і "відбудеться бездоганна організація виборів", закон про особливий режим місцевого самоврядування вводився не через два тижні після виборів, коли виборчі комісії підрахують підсумки виборів, а в день виборів, коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.

"Жодних інших позицій щодо перетасування, що ми організуємо виключно політичний процес, а безпеку не обговорюємо – це все вигадки Путіна", – наголосив п'ятий президент.

Пряма мова: "Я хочу вам розповісти (я вперше про це розповідаю) про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою, коли Путін розповів про формулу Штайнмаєра, написану Лавровим.

Я кажу: "Даруйте, ось лист двох міністрів закордонних справ Франції та Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це – формула Штайнмаєра. Будь ласка, подивіться". Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: "Ні, це зовсім не те, у нас Лавров написав формулу Штайнмаєра".

Я кажу: "Перепрошую, але ніякий Лаврів нічого нам писати не буде. Тим паче, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете у нього запитати, пане Путін". – "Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо ґрунтуватися на наших пропозиціях". Ось стиль ведення переговорів Росією".

…"Я раджу бути дуже обережними. Ми зацікавлені у мирі, ми зацікавлені у відновленні суверенітету України над окупованими територіями. Але точно не навпаки – ми не зацікавлені, щоб це був російський анклав, і щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих виборах".

…"Я також можу вам розповісти ще одну історію. Тоді Путін запропонував мені, - коли ще були діалоги, це, здається, був 2015 рік, - каже: "Навіщо сперечатися, давайте ми з вами домовимося, кого виберемо, і проведемо це через вибори – це єдино можливий шлях". Я кажу: "Ні, обирати, навіть лідерів місцевого самоврядування, буде український народ. І ні з ким я не збираюся ні погоджувати кого вибирати, ні віддавати, яку частину повноважень ми їм делегуємо. Є закон – він рівний для всіх".

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