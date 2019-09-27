Гонтарева: нет свидетельств, что меня сбили преднамеренно

Бывшая руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева, комментируя ДТП в Лондоне, заявила, что пока нет свидетельств, что водитель действовал умышленно.

Об этом она сказала в интервью "Украинскому радио".

"Нет, конечно. Я не могу сказать, потому что пока нет никаких свидетельств, что этот водитель сделал это умышленно", - сказала она.

Гонтарева также сообщила, что водитель не скрывался с места дорожно-транспортного происшествия, и ей сразу было известно его имя и номер машины.

По ее словам, сейчас полиция снова опрашивает свидетелей.

"Единственное, что я помню, когда я открыла глаза, они (свидетели - ред.) говорили, что водитель не мог меня не видеть, потому что выезжал из-за угла. Я переходила по пешеходному переходу и он сбил меня просто посередине. Но может он слушал музыку, мы же не знаем, что он делал в тот момент. Давайте не спекулировать на этом. Я не знаю, что это было. Если они придут к выводу, что это было покушение, то будем дальше совершать какие-то действия. Если окажется, что это было обычное ДТП, будем жить с мыслью, что это было ДТП", - рассказала Гонтарева.

Она отметила, что тяжелую травму, уже две операции и впереди еще две.

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