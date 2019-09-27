Гонтарева: нет свидетельств, что меня сбили преднамеренно
Бывшая руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева, комментируя ДТП в Лондоне, заявила, что пока нет свидетельств, что водитель действовал умышленно.
Об этом она сказала в интервью "Украинскому радио".
"Нет, конечно. Я не могу сказать, потому что пока нет никаких свидетельств, что этот водитель сделал это умышленно", - сказала она.
Гонтарева также сообщила, что водитель не скрывался с места дорожно-транспортного происшествия, и ей сразу было известно его имя и номер машины.
По ее словам, сейчас полиция снова опрашивает свидетелей.
"Единственное, что я помню, когда я открыла глаза, они (свидетели - ред.) говорили, что водитель не мог меня не видеть, потому что выезжал из-за угла. Я переходила по пешеходному переходу и он сбил меня просто посередине. Но может он слушал музыку, мы же не знаем, что он делал в тот момент. Давайте не спекулировать на этом. Я не знаю, что это было. Если они придут к выводу, что это было покушение, то будем дальше совершать какие-то действия. Если окажется, что это было обычное ДТП, будем жить с мыслью, что это было ДТП", - рассказала Гонтарева.
Она отметила, что тяжелую травму, уже две операции и впереди еще две.
История вопроса:
- Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
- 27 августа Печерский райсуд Киева Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
- Гонтарева назвала вызов в Генпрокуратуру для вручения подозрения попыткой дискредитации достижений в финансовом секторе и предлагала следователем прилететь в Лондон.
- 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона, - ей сделали операцию.
- Гонтарева предполагала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: он отрицал.
- Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку эк-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
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