Гонтарева: немає свідчень, що мене збили умисно

Колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева, коментуючи ДТП в Лондоні, заявила, що поки немає свідчень, що водій діяв умисно.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Українському радіо".

"Ні, звичайно. Я не можу цього сказати, бо поки що немає жодних свідчень, що цей водій зробив це умисно", - сказала вона.

Гонтарева також повідомила, що водій не тікав з місця дорожньо-транспортної пригоди, і їй одразу було відоме його ім’я і номер машини.

За її словами, зараз поліція знову опитує свідків.

"Єдине, що я пам'ятаю, коли я відкрила очі, вони (свідки – ред.) казали, що водій не міг мене не бачити, бо повертав з-за рогу. Я переходила по пішохідному переходу і він збив мене просто посередині. Проте може він слухав музику, ми ж не знаємо, що він робив у той момент. Давайте не спекулювати на цьому. Я не знаю, що це було. Якщо вони дійдуть висновку, що це був замах, то будемо далі вчиняти якісь дії. Якщо виявиться, що це була звичайна ДТП, будемо жити з думкою, що це була ДТП", - розповіла Гонтарева.

Вона зазначила, що має тяжку травму, вже було дві операції і попереду ще дві.

Нагадаємо: