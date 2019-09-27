Гонтарева: немає свідчень, що мене збили умисно
Колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева, коментуючи ДТП в Лондоні, заявила, що поки немає свідчень, що водій діяв умисно.
Про це вона сказала в інтерв’ю "Українському радіо".
"Ні, звичайно. Я не можу цього сказати, бо поки що немає жодних свідчень, що цей водій зробив це умисно", - сказала вона.
Гонтарева також повідомила, що водій не тікав з місця дорожньо-транспортної пригоди, і їй одразу було відоме його ім’я і номер машини.
За її словами, зараз поліція знову опитує свідків.
"Єдине, що я пам'ятаю, коли я відкрила очі, вони (свідки – ред.) казали, що водій не міг мене не бачити, бо повертав з-за рогу. Я переходила по пішохідному переходу і він збив мене просто посередині. Проте може він слухав музику, ми ж не знаємо, що він робив у той момент. Давайте не спекулювати на цьому. Я не знаю, що це було. Якщо вони дійдуть висновку, що це був замах, то будемо далі вчиняти якісь дії. Якщо виявиться, що це була звичайна ДТП, будемо жити з думкою, що це була ДТП", - розповіла Гонтарева.
Вона зазначила, що має тяжку травму, вже було дві операції і попереду ще дві.
Нагадаємо:
- Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
- 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
- Гонтарева назвала виклик до Генпрокуратури для вручення підозри спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі й пропонувала слідчим прилітати до Лондона.
- 30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобільу центрі Лондона, – їй зробили операцію.
- Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.
- Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
- У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом згорів дотла. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі".