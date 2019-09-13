Коломойский о Гонтаревой, которую сбила машина: "Я обещал прислать за ней самолет, а не авто"

Бизнесмен Игорь Коломойский отреагировал на заявление экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой об угрозах в ее адрес с его стороны.

Источник: заявление Коломойского в кулуарах Форума YES, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Коломойского: "Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет прислать. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль".

Что было раньше: В конце августа стало известно, что Гонтареву в Лондоне сбила машина. По ее словам, это случилось на пешеходном переходе и у нее переломы костей стопы. Она добавила, что полиция проводит расследование: это несчастный случай или "начали реализовываться угрозы"

В одном из интервью она заявила, что она "главный враг Коломойского" и он "не скрывал это во всех публичных интервью".

До этого экс-глава НБУ рассказывала, что Коломойский угрожает ей. В частности, его слова о намерении привезти ее в Украину частным порядком, Гонтарева назвала угрозой: "По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему".

Коломойский заверил, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Напомним: