Коломойский о Гонтаревой, которую сбила машина: "Я обещал прислать за ней самолет, а не авто"

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Пятница, 13 сентября 2019, 16:44

Бизнесмен Игорь Коломойский отреагировал на заявление экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой об угрозах в ее адрес с его стороны.

Источник: заявление Коломойского в кулуарах Форума YES, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Коломойского: "Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет прислать. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль".

Что было раньше: В конце августа стало известно, что Гонтареву в Лондоне сбила машина. По ее словам, это случилось на пешеходном переходе и у нее переломы костей стопы. Она добавила, что полиция проводит расследование: это несчастный случай или "начали реализовываться угрозы" 

В одном из интервью она заявила, что она "главный враг Коломойского" и он "не скрывал это во всех публичных интервью". 

До этого экс-глава НБУ рассказывала, что Коломойский угрожает ей. В частности, его слова о намерении привезти ее в Украину частным порядком, Гонтарева назвала угрозой: "По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему".

Коломойский заверил, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Напомним:

  • 5 сентября неизвестные сожгли машину невестки экс-главы НБУ, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.
  • Гонтарева возглавляла НБУ в декабре 2610 года, когда национализировали "ПриватБанка", которым ранее владели Игорь Коломойський и Геннадий Боголюбов.
  • В апреле 2019 года, уже перед сменой власти, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
  • 16 мая и сам Коломойский вернулсяв Украину. Он не был здесь с июня 2017 года.

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Темы: Коломойский Гонтарева авария НБУ


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