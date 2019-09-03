В деле экс-министра РФ арестовали украинку – СМИ

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Вторник, 3 сентября 2019, 11:36

Источник: Коммерсант

Украинку Инну Пикалову, которую обвиняют в участии в преступном сообществе с экс-министром России Михаилом Абызовым, арестовали в Москве на два месяца.

Дословно: "Инну Пикалову задержали в Воронежской области, куда она приехала из самопровозглашенной "Луганской народной республики". Ее обвинили в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Материалы дела находятся в суде, заседание начнется в ближайшее время".

Детали: По информации издания, гражданка Украины Пикалова в 2012 - 2013 годах возглавляла кипрский оффшор Абызова - компанию "Blacksiris Trading Limited", зарегистрированную в Лимассоле.

Следователи считают, что Абызов контролировал этот оффшор и использовал его для мошеннических операций.

Свою вину украинка частично признала и заявила, что была "игрушкой в ​​чужих руках". В то же время ее защита считает, что к ее внезапному визиту могли быть причастны спецслужбы России и так называемой "ЛНР".

По словам адвокатов, Пикалова может оказаться ключевым фигурантом дела Абызова.

Абызов свою вину не признает.

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История вопроса:

  • 23 мая Басманный суд Москвы на два месяца продлил арест экс-министру по делам "Открытого правительства" Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и создании преступного сообщества.
  • По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года экс-министр, будучи бенефициарным владельцем оффшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество.
  • Фигуранты дела похитили 4 миллиарда рублей, после чего в полном объеме вывели эти деньги за границу.

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