Снятие неприкосновенности: Разумков объяснил, почему голосовали за проект Порошенко
Источник: Дмитрий Разумков на брифинге после заседания парламента
Спикер Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков объяснил, почему 3 сентября народные депутаты голосовали за законопроект об отмене неприкосновенности авторства пятого президента Петра Порошенко.
Прямая речь: "Мы могли пойти другим путем, но это заняло бы год, а может и больше.
Здесь принципиально не столько кто является создателем этого закона, кто его написал и подал, а здесь важно, кто его принял.
Нам было важно, чтобы мы не затягивали с этим событием и мы приложили максимум усилий, чтобы это сделать быстро".
Что было раньше: 3 сентября Рада 373 голосами поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности. Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не голосовала.
Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.
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Предыстория:
- 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году.
- Представительница президента в парламенте Ирина Луценко объясняла, что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.
- 20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект Порошенко.
- Президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.