Снятие неприкосновенности: Разумков объяснил, почему голосовали за проект Порошенко

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Вторник, 3 сентября 2019, 21:11

Источник: Дмитрий Разумков на брифинге после заседания парламента 

Спикер Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков объяснил, почему 3 сентября народные депутаты голосовали за законопроект об отмене неприкосновенности авторства пятого президента Петра Порошенко. 

Прямая речь: "Мы могли пойти другим путем, но это заняло бы год, а может и больше. 

Здесь принципиально не столько кто является создателем этого закона, кто его написал и подал, а здесь важно, кто его принял. 

Нам было важно, чтобы мы не затягивали с этим событием и мы приложили максимум усилий, чтобы это сделать быстро". 

Что было раньше: 3 сентября Рада 373 голосами поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности. Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не голосовала. 

Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Знать больше: 17 лет обещаний: FAQ о депутатской неприкосновенности 

Предыстория: 

  • 17 октября 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко внес законопроект об отмене неприкосновенности, предложив, чтобы изменения вступили в силу в 2020 году.
  • Представительница президента в парламенте Ирина Луценко объясняла, что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.
  • 20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным законопроект Порошенко. 
  • Президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи заявил, что хочет, чтобы нардепы отменили свою неприкосновенность. Он также определил законопроект своего предшественника Порошенко как неотложный.

Украинская правда

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Темы: Разумков Дмитрий неприкосновенность


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