Снятие неприкосновенности: Разумков объяснил, почему голосовали за проект Порошенко

Источник: Дмитрий Разумков на брифинге после заседания парламента

Спикер Верховной Рады 9 созыва Дмитрий Разумков объяснил, почему 3 сентября народные депутаты голосовали за законопроект об отмене неприкосновенности авторства пятого президента Петра Порошенко.

Прямая речь: "Мы могли пойти другим путем, но это заняло бы год, а может и больше.

Здесь принципиально не столько кто является создателем этого закона, кто его написал и подал, а здесь важно, кто его принял.

Нам было важно, чтобы мы не затягивали с этим событием и мы приложили максимум усилий, чтобы это сделать быстро".

Что было раньше: 3 сентября Рада 373 голосами поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности. Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не голосовала.

Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

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