В РФ хотят отслеживать сайты, которые посещают пользователи

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Четверг, 5 сентября 2019, 13:22

Источник: Ведомости.

Российские чиновники планируют создать единую систему интернет-учета, которая будет мониторить просмотры контента пользователей сети и показы рекламы в интернете.

Детали: Идею создания такой системы обсуждают сотрудники администрации президента, профильные чиновники и медиакомпании. Как сообщает издание, такую систему учета можно сравнить с той, которая измеряет ТВ-аудиторию.

Пока неизвестно, какие именно данные будет собирать система. Источники говорят, что налоговая служба намерена мониторить показы интернет-рекламы и собирать данные о рекламных доходах компаний, в том числе иностранных интернет-холдингов.

Кроме этого, как отмечают в издании, сбор данных по интернет-аудитории поможет российским чиновникам четко понять, какой контент смотрят граждане в сети и какие интернет-площадки больше всего влияют на общественное мнение.

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Темы: Росcия


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