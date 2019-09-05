В РФ хотят отслеживать сайты, которые посещают пользователи
Источник: Ведомости.
Российские чиновники планируют создать единую систему интернет-учета, которая будет мониторить просмотры контента пользователей сети и показы рекламы в интернете.
Детали: Идею создания такой системы обсуждают сотрудники администрации президента, профильные чиновники и медиакомпании. Как сообщает издание, такую систему учета можно сравнить с той, которая измеряет ТВ-аудиторию.
Пока неизвестно, какие именно данные будет собирать система. Источники говорят, что налоговая служба намерена мониторить показы интернет-рекламы и собирать данные о рекламных доходах компаний, в том числе иностранных интернет-холдингов.
Кроме этого, как отмечают в издании, сбор данных по интернет-аудитории поможет российским чиновникам четко понять, какой контент смотрят граждане в сети и какие интернет-площадки больше всего влияют на общественное мнение.
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