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Глава МИД Молдовы в понедельник посетит Украину

Пятница, 6 сентября 2019, 14:14

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску 9 сентября осуществит рабочий визит в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по результатам разговора с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщает "Европейская правда".

По его словам, отношения с Украиной, которая является стратегическим партнером Молдовы, заслуживают особого внимания.

"9 сентября я буду в Украине с рабочим визитом по приглашению моего коллеги Вадима Пристайко", – написал Попеску.

Во время визита он проведет ряд встреч с представителями правительства и Верховной рады Украины.

"Мы обсудим двустороннюю повестку дня, региональную и международное сотрудничество, европейскую интеграцию и другие темы, которые имеют для нас общий интерес", – уточнил молдовский министр.

Темы: Молдова
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