Глава МИД Молдовы в понедельник посетит Украину

87 просмотров
Пятница, 6 сентября 2019, 14:14

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску 9 сентября осуществит рабочий визит в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по результатам разговора с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщает "Европейская правда".

По его словам, отношения с Украиной, которая является стратегическим партнером Молдовы, заслуживают особого внимания.

"9 сентября я буду в Украине с рабочим визитом по приглашению моего коллеги Вадима Пристайко", – написал Попеску.

Во время визита он проведет ряд встреч с представителями правительства и Верховной рады Украины.

"Мы обсудим двустороннюю повестку дня, региональную и международное сотрудничество, европейскую интеграцию и другие темы, которые имеют для нас общий интерес", – уточнил молдовский министр.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Молдова


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Молдове застрелился бывший соратник беглого олигарха Плахотнюка 18 августа 2019, 13:51
Экс-премьеру Молдовы не дали вывезти из страны 50 тысяч евро 11 августа 2019, 18:02
Молдова: "друзья Путина" требуют политического соглашения с проевропейским блоком 8 августа 2019, 12:33
Все новости
Главные новости
Суд назначил Сытнику штраф за отдых в Ровенской области
В Киеве в троллейбусе устроили стрельбу: двое раненых
Родственники премьера задолжали 21 тысячу за коммунальные услуги
"Разбойнику", которого ругал Зеленский, сообщили о подозрении в хулиганстве
Все новости
психология

22 иллюстрации, которые заставят по-другому взглянуть на мир

здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

исследование

Почему собаки ведут себя по-разному

Поиск по сайту
Архив
Весь архів