У Меркель отреагировали на передачу Цемаха России

Источник: Укринформ

Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что передача России Владимира Цемаха не остановит следствие по делу сбитого самолета МН17.

Прямая речь Зайберта: "Что касается расследования сбивания самолета МН17, то совершенно ясно, освобождение одного человека не может быть знаком того, что поиск справедливости будет прекращен, что не будут продолжены усилия четко назвать виновных".

Детали: Бывший боевик группировки "ДНР" Владимир Цемах, которого Украина выдала России, мог свидетельствовать по делу сбивания малазийского самолета МН-17. Нидерланды просили Киев не отдавать боевика. Однако Россия требовала выдать Цемаха в обмен на украинских политзаключенных. Именно из-за него задерживался процесс обмена пленными.

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