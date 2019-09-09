Кража газа из скважины привела к масштабному пожару на Сумщине

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Понедельник, 9 сентября 2019, 16:25

Источник: сайт Национальной полиции

На Сумщине полиция разоблачила преступную группу, которая подозревается в повреждении газоконденсатной скважины, что привело к масштабному пожару.

 

Прямая речь: "Пожар произошел в поле на законсервированной скважине Анастасивского месторождения Охтирканафтогаз. Эта скважина не эксплуатируется 1,5 года. Огонь полностью уничтожил автомобиль КАМАЗ, который там находился, и техническое оборудование скважины".

 

Детали: ночью 7 сентября в дежурную часть Роменского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи с.Анастасивка Роменского района, на скважине №121 возник пожар.

На место происшествия выехали руководство, следственно-оперативная группа отдела полиции, экспертная служба.

В рамках открытого уголовного производства полицейские задержали одного из членов группы и разыскивают его сообщников. Злоумышленнику сообщили о подозрении, ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Полицейские квалифицировали это событие по ч.3 ст.292 УК Украины "Повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к пожару, значительному загрязнению окружающей среды или иным тяжким последствиям".

Украинская правда

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Темы: пожар нефть полиция контрабанда


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