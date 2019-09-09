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В Британии вступил в силу закон, блокирующий Brexit без соглашения 31 октября

Понедельник, 9 сентября 2019, 18:00

В Британии вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который помешает премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из Европейского Союза без соглашения 31 октября.

Об этом заявил спикер Палаты лордов Норман Фаулер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новый закон, одобренный королевой, предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

По истечении этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

Однако Джонсон сказал, что лучше умрет в канаве, чем пойдет на перенос, и правительство уже консультируется со своими адвокатами, ища лазейки в законе, чтобы обойти его, сказал источник, знакомый с этим вопросом, пишет Bloomberg.

Напомним:

  • После проведения пленарного заседания вечером 9 сентября работа парламента Великобритании будет приостановлена ​​до 14 октября.

Темы: BrexitВеликобритания
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