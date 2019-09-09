Освобожденные моряки встретились с митрополитом Епифанием
Источник: Епифаний в Facebook
Украинские моряки, освобожденные из российских тюрем в рамках обмена пленными, встретились с предстоятелем Украинской православной церкви Епифанием.
Прямая речь: "Для меня честь было встретиться с верными сынами украинского народа, поблагодарить за храбрость и несокрушимость, которую они продемонстрировали вдали от родной земли и близких людей...
Впереди у нас еще немало испытаний на пути к справедливому миру. В аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в российских тюрьмах продолжают находиться в незаконном плену еще много граждан Украины.
Мы также должны вернуть их домой как можно быстрее. И в этой борьбе нашими вдохновителями являются те, кто уже прошел этот нелегкий путь домой".
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Предыстория:
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.