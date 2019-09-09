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Освобожденные моряки встретились с митрополитом Епифанием

Понедельник, 9 сентября 2019, 23:53

Источник: Епифаний в Facebook

Украинские моряки, освобожденные из российских тюрем в рамках обмена пленными, встретились с предстоятелем Украинской православной церкви Епифанием.

Прямая речь: "Для меня честь было встретиться с верными сынами украинского народа, поблагодарить за храбрость и несокрушимость, которую они продемонстрировали вдали от родной земли и близких людей...

Впереди у нас еще немало испытаний на пути к справедливому миру. В аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в российских тюрьмах продолжают находиться в незаконном плену еще много граждан Украины.

Мы также должны вернуть их домой как можно быстрее. И в этой борьбе нашими вдохновителями являются те, кто уже прошел этот нелегкий путь домой".

 

Узнать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

Украинская правда
Темы: морякиЕпифаний
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