Освобожденные моряки встретились с митрополитом Епифанием

Источник: Епифаний в Facebook

Украинские моряки, освобожденные из российских тюрем в рамках обмена пленными, встретились с предстоятелем Украинской православной церкви Епифанием.

Прямая речь: "Для меня честь было встретиться с верными сынами украинского народа, поблагодарить за храбрость и несокрушимость, которую они продемонстрировали вдали от родной земли и близких людей...

Впереди у нас еще немало испытаний на пути к справедливому миру. В аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в российских тюрьмах продолжают находиться в незаконном плену еще много граждан Украины.

Мы также должны вернуть их домой как можно быстрее. И в этой борьбе нашими вдохновителями являются те, кто уже прошел этот нелегкий путь домой".

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