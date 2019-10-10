Рамки и очередь: журналисты собираются на встречу с президентом на рынке

5177 просмотров
Четверг, 10 октября 2019, 09:33

У здания бывшего завода "Арсенал", где ныне расположен FoodMarket, собираются журналисты – в 10:00 на фудкорте должна начаться встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Перед входом в маркет на улице Московской, 8 стоят рамки металлоискателей, у них небольшая очередь тех, кто сможет задать вопрос президенту.  

 
Фото эльдара сарахмана, УП

Сейчас представителей СМИ по спискам пропускают внутрь.  

 
Фото эльдара сарахмана, УП

Встреча с Зеленским будет проходить на втором этаже фудкорта в отдельной зоне. 

 
Фото эльдара сарахмана, УП

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.
  • В Офисе объяснили, что представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации.
  • Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на встречу с главой государства на рынке аккредитовано более 300 журналистов. 
  • В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.
  • Зато "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.
  • В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".
  • Еще раньше Зеленский выложил "записанное интервью" за рулем "Теслы". 
  • Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней. 
  • Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента. Журналистов разделили на группы по 7-10 человек и частями будут приводить к гаранту.

    Читайте также: Что не так с Мендель и каким должен быть спикер президента

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский СМИ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пенс планирует обнародовать стенограммы собственных разговоров с Зеленским 10 октября 2019, 08:39
Трамп сказал, согласится сотрудничать со следствием по импичменту 10 октября 2019, 06:40
Трамп говорит, что скандал вокруг импичмента может дойти до Верховного суда 10 октября 2019, 03:50
Все новости
Главные новости
Рамки и очередь: журналисты собираются на встречу с президентом на рынке
В Крыму задержали проукраинского активиста Приходько – родные
Трамп раскритиковал нападение Турции на Сирию, Совбез ООН созывает заседание
Порошенко об отводе войск: Теряем около 30 населенных пунктов
Все новости
ted

4 истории о tough love на TEDxKyiv

Фото

Еноты нагло ворвались на свадьбу. Всем понравилось

Лайфхаки

Как побороть бессонницу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів