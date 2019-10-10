Рамки и очередь: журналисты собираются на встречу с президентом на рынке

У здания бывшего завода "Арсенал", где ныне расположен FoodMarket, собираются журналисты – в 10:00 на фудкорте должна начаться встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Перед входом в маркет на улице Московской, 8 стоят рамки металлоискателей, у них небольшая очередь тех, кто сможет задать вопрос президенту.

Фото эльдара сарахмана, УП

Сейчас представителей СМИ по спискам пропускают внутрь.

Фото эльдара сарахмана, УП

Встреча с Зеленским будет проходить на втором этаже фудкорта в отдельной зоне.

Фото эльдара сарахмана, УП

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