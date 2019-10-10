"Схемы" ответили на обвинения Зеленского: Ничего общего с реальностью
Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" отвергает обвинения президента Владимира Зеленского в том, что журналист Сергей Андрушко вел себя не этично и "бросался" на кого-то.
Источник: главный редактор программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и UA:Первый) Наталья Седлецкая в Facebook.
Прямая речь: "Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью – видео инцидента мы сразу опубликовали в полном объеме, чтобы в этом можно было легко убедиться. Подобные обвинения Зеленского – это ничто иное, как попытка хоть как-то оправдать непрофессиональные и незаконные действия своей подчиненной".
"Кроме того, обсуждать инцидент в русле противопоставления "здорового мужика" против "девочки" (цитата) – это снижать уровень дискуссии и манипулировать на теме гендера, что очевидно звучит унизительно для обеих сторон".
Детали: Седлецкая подчеркнула, что дискуссия была совсем о другом – о том, имеет ли право пресс-секретарь президента с применением физической силы, изолировать журналистов от президента, когда они пытаются поставить свои, зачастую острые и неудобные, но общественно важные вопросы главе государства.
Она добавила, что бессознательно или намеренно, Зеленский свел тему поведения Мендель до случая с одним журналистом, хотя такие действия с ее стороны систематические, о чем заявили представители целого ряда изданий.
Несмотря на все это Седлецкая приветствовала публичное заявление Зеленского о том, что в случае, если Мендель будет так обращаться с журналистами и дальше, то он с ней разойдется.
Что было раньше: 10 октября во время общения с журналистами на фудмаркете президент Владимир Зеленский оправдывал поведение своего пресс-секретаря Юлии Мендель, отметив что "здоровый мужик" Андрушко прыгал на Мендель, что он "не может микрофоном бить его по лицу", и что в таком случае он будет защищать "девочку".
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Предыстория:
- 5 сентября 2019 года Зеленский прибыл в здание ВАСУ со своим окружением, где была и Мендель. У входа в помещение Зеленского ждали представители СМИ, среди которых был журналист программы "Схемы" "Радио "Свобода" Сергей Андрушко.
- Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Андрею Богдану. Спикер Зеленского и охрана президента не давали ему это сделать – придерживали журналиста, мешая подойти к Богдану.
- Мендель позже пояснила, что "останавливала" Андрушко, т.к. он "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.
- Позже редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель.
- Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста – Кристофера Миллера – от Зеленского, не дав ему задать вопрос.
- 28 сентября Национальный союз журналистов призвал Офис президента и Мендель извиниться за некорректное ее поведение.
- 30 сентября медиадвижение "Медиа по осознанный выбор" призвало Зеленского публично отреагировать на "угрожающее" препятствование работе журналистов со стороны его пресс-секретаря.
- Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует отставки спикера президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов.
- В заявлении, обнародованном на "Детектор Медиа", напомнили, что "открытое общение с журналистами – это не только признак демократичности власти, но и ее долг".