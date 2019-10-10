"Схемы" ответили на обвинения Зеленского: Ничего общего с реальностью

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" отвергает обвинения президента Владимира Зеленского в том, что журналист Сергей Андрушко вел себя не этично и "бросался" на кого-то.

Источник: главный редактор программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и UA:Первый) Наталья Седлецкая в Facebook.

Прямая речь: "Подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью – видео инцидента мы сразу опубликовали в полном объеме, чтобы в этом можно было легко убедиться. Подобные обвинения Зеленского – это ничто иное, как попытка хоть как-то оправдать непрофессиональные и незаконные действия своей подчиненной".

"Кроме того, обсуждать инцидент в русле противопоставления "здорового мужика" против "девочки" (цитата) – это снижать уровень дискуссии и манипулировать на теме гендера, что очевидно звучит унизительно для обеих сторон".

Детали: Седлецкая подчеркнула, что дискуссия была совсем о другом – о том, имеет ли право пресс-секретарь президента с применением физической силы, изолировать журналистов от президента, когда они пытаются поставить свои, зачастую острые и неудобные, но общественно важные вопросы главе государства.

Она добавила, что бессознательно или намеренно, Зеленский свел тему поведения Мендель до случая с одним журналистом, хотя такие действия с ее стороны систематические, о чем заявили представители целого ряда изданий.

Несмотря на все это Седлецкая приветствовала публичное заявление Зеленского о том, что в случае, если Мендель будет так обращаться с журналистами и дальше, то он с ней разойдется.