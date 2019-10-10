Зеленский: Жить на Банковой? Чтобы я с ума сошел?
Президент Владимир Зеленский обещает не увеличивать расходы на содержание Офиса президента.
Об этом он сказал 10 октября во время встречи с журналистами на фудмаркете в Киеве.
Журналист напомнил Зеленскому обещание "продать к чертовой матери" имущество Госуправления делами и слова о том, что в президентских резиденциях будут детские дома. И о том, что в проекте госбюджета на 2020 год финансирование Офиса президента планируют увеличить на 40 млн грн.
Зеленский отметил, что в государстве будет происходить большая приватизация, но пояснил, что вокруг имущества ГУД - сложная ситуация. Например относительно гостиницы "Украина", которую сложно передать в приватизации, так как много разных уголовных дел и судебных решений по этому объекту, а также вопрос сохранения работы для людей, которые работают на объектах ГУД.
Также Зеленский оппонировал журналисту:
"У меня к вам вопрос.. Мне не хватает ответа от общества. Есть резиденция президента Украины. Чтобы вы делали на моем месте? Я живу в квартире. Резиденцию продавать мы не будем, она останется. Я там не бываю. У меня к вам вопрос. А если охранники живут в коридорах, на улице, должен ли президент страны переезжать в безопасное место или нет?".
Журналист напомнил Зеленскому, что президенты и лидеры многих стран живут по месту работы. Например, Ангела Меркель живет неподалеку от своего офиса, Трамп - в Белом доме: "Если вы не съезжаете с Банковой, возможно целесообразно оборудовать часть Банковой...".
"И жить на Банковой? Чтобы я с ума сошел?", – эмоционально отреагировал Зеленский.
"Я не могу в Мариинском (дворце) жить, вы понимаете. А господин Макрон живет именно в такой ситуации (Елисейский дворец - резиденция французского президента). Это действительно очень сложный вопрос, охрана вешается, потому что я живу в квартире. Знаете почему? Я не могу переехать в какую-то резиденции, потому что наше общество начнет меня из-за этого... Ну вы понимаете...".
В то же время на вопрос, обещает ли президент не увеличивать расходы на содержание Офиса президента, Зеленский ответил: "Да".
Напомним:
- В управлении ГУД есть несколько резиденции президента, в том числе - здание на Банковой, 11, Центральная приемная на Шелковичной, 14, Мариинский дворец.
- Президент Владимир Зеленский был намерен переехать с Банковой – возможно, в "Украинский дом" на Европейской площади.
- А на Банковой предлагали устроить музей – и Национальный художественный музей Украины был не против.
- 20 июня команда президента Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса: там запланировали фонтан с эффектами и место для протестов.
- 4 июля сообщалось, что превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе, на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени.
- 31 августа Богдан уже заявил, что сейчас Офис не планирует переезжать из помещения на улице Банковой.
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