Джулиани собирался в Вену на то время, когда там хотели быть Парнас и Фруман – СМИ

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Пятница, 11 октября 2019, 11:20

Адвокат президента США Руди Джулиани планировал быть в Вене одновременно с арестованными теперь бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Источник: автор издания "The Atlantic"

Детали: Руди Джулиани переносил встречу с журналистом под предлогом того, что должен был лететь в Вену (Австрия). Как сообщал "The Wall Street Journal", Парнас и Фурман должны были лететь в Вену, но их арестовали в аэропорту Даллеса 9 октября.

Джулиани говорил, что Парнас и Фруман направляются в Вену по вопросам, "связанным с их бизнесом", а он сам планировал встретиться с ними уже когда они вернуться в Вашингтон.

"По этой логике, Джулиани также планировал вылететь в Вену в течение примерно 24 часов от своих деловых партнеров, но не вести с ними дела, пока все трое были там", – говорится в материале "The Atlantic".

Когда автор материала позвонила Джулиани, уже после задержания двух бизнесменов, ей ответила женщина – и сказала, что адвокат разговаривает с тележурналистами. Журналистке показалось, что Джулиани матерился.

Журналистку интересовало, почему Парнас и Фруман направлялись в Вену и почему Джулиани планировал быть там же через день.

Джулиани же только написал ей сообщение, что сейчас не может комментировать эту ситуацию.

Автор Элайн Плотт отмечает, что познакомилась с Парнасом и Фруманом в марте, когда они общались с Джулиани. Адвокат Трампа тогда говорил, что знает Парнаса 2 года. А Парнас шутил, что вырос, "идолизируя" Джулиани. Парнас говорил, что все трое – "замечательные друзья" и "работают вместе".

Парнас и Фруман жертвовали деньги на избирательную кампанию Трампа.

Их обвиняют во вмешательстве в американскую политику от имени одного или нескольких украинских чиновников, а также в том, что они лоббировали отстранение американского посла в Киеве Мари Йованович.

Последнего добивался и Джулиани, утверждая, что Йованович была предвзятой к президенту Трампу. Хотя СМИ сообщают, что бывшая посол отказала Джулинаи в том, чтобы в обход процедуры просить Украину о расследовании по Хантеру Байдену.

Знать больше: Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа

Предыстория:

  • 9 октября в США задержали двух бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси, – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
  • 10 октября суд взял Парнаса и Фрумана под арест.
  • Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами.
  • По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
  • СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
  • Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.
  • Журналисты также установили, что Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским. Во время инаугурации в мае они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
  • Комитеты Палаты представителей требовал документы и показания этих бизнесменов, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками.

Алена Рощенко, УП

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Темы: США скандал


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