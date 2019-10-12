Пристайко: Не было дилеммы о сотрудничестве с Джулиани для помощи от США

314 просмотров
Суббота, 12 октября 2019, 14:57

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что руководство США не ставило перед Украиной условия сотрудничества с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани для получения военной помощи.

Источник: Интервью Пристайко Радио Свобода

Прямая речь: "Я хочу единственное сказать точно, что и представление о том, что перед нами стояла дилемма, либо мы получаем военную помощь, либо мы будем сотрудничать с Руди Джулиани - это абсолютная неправда. Этого не было. Я присутствовал на всех встречах и разговорах".

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.
  • 8 октября демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого дома, в которых обязали их предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.
  • 10 октября Зеленский заявил, что военную помощь Украине США заблокировали еще до телефонного разговора с Трампом, и он даже об этом не знал на момент разговора.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Пристайко США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новый обмен будет касаться трех групп людей – глава МИД 12 октября 2019, 13:33
Итоговый документ "нормандского саммита" еще не согласован - Пристайко 12 октября 2019, 12:14
Россия вот-вот вернет корабли из Керченского пролива – Пристайко 10 октября 2019, 22:42
Все новости
Главные новости
Человек впервые пробежал марафон менее чем за 2 часа
Новый обмен будет касаться трех групп людей – глава МИД
Министр финансов США: мы можем остановить экономику Турции
Прокуратура в США расследует деятельность Джулиани в Украине – NYT
Все новости
спорт

Спорт может навредить. Почему и в каких случаях

исследование

Глютен не вреден людям, которые к нему не чувствительны

психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів