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Пристайко: Не было дилеммы о сотрудничестве с Джулиани для помощи от США

Суббота, 12 октября 2019, 14:57

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что руководство США не ставило перед Украиной условия сотрудничества с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани для получения военной помощи.

Источник: Интервью Пристайко Радио Свобода

Прямая речь: "Я хочу единственное сказать точно, что и представление о том, что перед нами стояла дилемма, либо мы получаем военную помощь, либо мы будем сотрудничать с Руди Джулиани - это абсолютная неправда. Этого не было. Я присутствовал на всех встречах и разговорах".

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.
  • 8 октября демократы Конгресса США обнародовали повестки Пентагону и бюджетному бюро Белого дома, в которых обязали их предоставить документы, связанные с решением президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь Украине.
  • 10 октября Зеленский заявил, что военную помощь Украине США заблокировали еще до телефонного разговора с Трампом, и он даже об этом не знал на момент разговора.

Украинская правда
Темы: ПристайкоСША
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