Пристайко: Не было дилеммы о сотрудничестве с Джулиани для помощи от США

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что руководство США не ставило перед Украиной условия сотрудничества с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани для получения военной помощи.

Источник: Интервью Пристайко Радио Свобода

Прямая речь: "Я хочу единственное сказать точно, что и представление о том, что перед нами стояла дилемма, либо мы получаем военную помощь, либо мы будем сотрудничать с Руди Джулиани - это абсолютная неправда. Этого не было. Я присутствовал на всех встречах и разговорах".

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