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Главные новости воскресенья и ночи: победа Усика, Луценко и Йованович, "крымские депутаты" в Турции

Понедельник, 14 октября 2019, 08:03

Усик победил Уизерспуна, Луценко опроверг информацию о причастности к отзыву Йованович, депутаты из оккупированного РФ Крыма посетили Турцию – новости, которые были актуальны 12 октября.

О Усике

Украинец Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе с победы. После седьмого раунда соперник Украинский 38-летний американец Чез Уизерспун отказался выходить в ринг.

О Луценко

Бывший генпрокурор Юрий Луценко опровергает информацию американских СМИ, он склонял партнеров Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настоять на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

О "крымских депутатах"

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации "крымских" депутатов.

В составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутата Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

В МИД Украины отреагировали на информацию о этой встрече. 

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях:

Президент Владимир Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не поддаваться на "провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения".

Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над национализированным Приватбанком.

На парламентских выборах в Польше победила нынешняя правящая партия "Право и Справедливость". Согласно экзит-полам, за нее отдали голоса 43,6% избирателей.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции" за слова о проплаченном участии и пообещал предоставить СБУ информацию о подкупе митингующих.

Украинская правда
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