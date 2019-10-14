Арахамия предоставит СБУ данные о фактах оплаты участия в акциях против капитуляции

866 просмотров
Понедельник, 14 октября 2019, 00:39

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции" за слова о проплаченном участии и пообещал предоставить СБУ информацию о подкупе митингующих.

Источник: Facebook-страница Арахамии

Детали: Депутат заявил, что не хотел обидеть тех, кто пришел на акции по идеологическим соображениям.

Предыстория:

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в акциях против капитуляции.

Напомним:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.
  • На Майдане Независимости в центре Киева 6 октября проходило вече "Остановим капитуляцию". 
  • Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал сообщение в Facebook с якобы скриншотами переписки о том, что людей собирали на Майдан за деньги.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа митинги формула Штайнмайера


powered by lun.ua
Материалы по теме
Есть факты оплаты участия в акциях против капитуляции – Арахамия 13 октября 2019, 02:02
Арахамия назвал число людей Коломойского в "Слуге народа" 13 октября 2019, 00:41
Как закон о столице Украины помогает процессу федерализации Украины 10 октября 2019, 18:30
Все новости
Главные новости
Арахамия предоставит СБУ данные о фактах оплаты участия в акциях против капитуляции
PiS побеждает на польских выборах, но может потерять большинство - экзит-пол
В Киеве на улице застрелили мужчину
Зеленский просит участников акций не создавать картинку для росТВ
Все новости
здоровье

6 советов, чтобы поощрить ребенка к здоровому питанию

школа

15 примеров, на что способны учителя

опрос

Чаще всего украинские подростки впервые напиваются в 14 лет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів