Арахамия предоставит СБУ данные о фактах оплаты участия в акциях против капитуляции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился перед участниками акций "Нет капитуляции" за слова о проплаченном участии и пообещал предоставить СБУ информацию о подкупе митингующих.

Источник: Facebook-страница Арахамии

Детали: Депутат заявил, что не хотел обидеть тех, кто пришел на акции по идеологическим соображениям.

Предыстория:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в акциях против капитуляции.

Напомним: