Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поздравила с днем рождения: Лукаш написала заявление на Рябошапку в ГБР

Вторник, 15 октября 2019, 14:34
Поздравила с днем рождения: Лукаш написала заявление на Рябошапку в ГБР

Министерка юстиции при Януковиче Елена Лукаш написала заявление на генерального прокурора Руслана Рябошапку после того как ее вызвали на допрос в прокуратуру.

Источник: заява Лукаш в ГБР 15 октября

Прямая речь Лукаш: "В связи с обещаниями, что весна придет, и в рамках непонятных действий мы получили информацию, что в четверг нам будет уточнено подозрение в ГПУ. Эта неожиданность заставила нас присмотреться к деятельности генпрокурора, при котором мы наблюдаем остановку всех обещаний относительно того, что весна придет и преступники предыдущего режима будут наказаны...

Когда мы уделили внимание деятельности генпрокурора, то поняли, что он незаконно назначил двух своих заместителей, а именно Касько и Чумака. Действующий на тот момент закон о прокуратуре требовал проведения конкурса и других процедур, которые были проигнорированы генпрокурором и его приспешниками, что дает нам основания полагать, что в его действиях есть признаки преступлений, а именно превышение власти и служебных полномочий, незаконное присвоение служебных полномочий и тяжелые последствия, к которым приводят подобные действия...

Вчера Руслан Рябошапка праздновал свой день рождения, а на день рождения дарят подарки, нам нечего подарить Рябошапке, но мы желаем ему крепкого здоровья и мыслей о своей репутации, неустанной тяжелой работы и сообщаем ему, что мы пристально следим за ним, и нашим знаком внимания и уважения является заявление о совершении им уголовного преступления".

Детали: По словам Лукаш, у нее нет иллюзий относительно судьбы своего заявления, "потому что действующее уголовно-процессуальное законодательство заставляет следователя любого следственного органа зависеть от указаний и мыслей прокурора".

Лукаш называет Рябошапку "обноском режима Порошенко". По словам бывшего министра, поводом для пересмотра ее дела в ГПУ стало "слабоумие и отвага".

Что было раньше: 11 октября генеральная прокуратура вызвала на допрос в качестве подозреваемой министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш. Ранее ее подозревали в хищении бюджетных средств и служебном подлоге.

Предыстория:

  • ГПУ расследовало уголовное производство по подозрению Лукаш и ее зама Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, а также ст. 366 Уголовного кодекса - служебный подлог. Речь шла о завладении средствами госбюджета на сумму 2,5 млн грн.
  • 5 октября 2016 года Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза об этом факте.
  • Вместе с тем, на то время замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.
  • В июле 2017 года ее вызвали на допрос в Генпрокуратуру по этому делу.
  • 27 июля 2017 года глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует замгенпрокурора Луценко Юрий Столярчук. По его словам, не было замечаний относительно недостаточности доказательств, и ему не указали на официальные причины неподписания подозрения.
  • 20 ноября 2017 года Луценко заявил о недостаточности доказательств в производстве по отношению Лукаш.
  • Горбатюк уверял, что исключение Лукаш из санкционного списка ЕС не повлияет на ход расследования.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашРябошапкаГенпрокуратураГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Лукаш
Лукашенко рассказал, в каком случае будет просить у Путина ядерное оружие
Лукашенко, вероятно, принимает решение вступить в войну против Украины – ЦОС
Нацсовет снова оштрафовал "НАШ" и идет в суд. Теперь из-за эфиров с Лукаш
Последние новости
14:46
Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
Все новости...
Реклама: