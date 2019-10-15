Поздравила с днем рождения: Лукаш написала заявление на Рябошапку в ГБР

Министерка юстиции при Януковиче Елена Лукаш написала заявление на генерального прокурора Руслана Рябошапку после того как ее вызвали на допрос в прокуратуру.

Источник: заява Лукаш в ГБР 15 октября

Прямая речь Лукаш: "В связи с обещаниями, что весна придет, и в рамках непонятных действий мы получили информацию, что в четверг нам будет уточнено подозрение в ГПУ. Эта неожиданность заставила нас присмотреться к деятельности генпрокурора, при котором мы наблюдаем остановку всех обещаний относительно того, что весна придет и преступники предыдущего режима будут наказаны...

Когда мы уделили внимание деятельности генпрокурора, то поняли, что он незаконно назначил двух своих заместителей, а именно Касько и Чумака. Действующий на тот момент закон о прокуратуре требовал проведения конкурса и других процедур, которые были проигнорированы генпрокурором и его приспешниками, что дает нам основания полагать, что в его действиях есть признаки преступлений, а именно превышение власти и служебных полномочий, незаконное присвоение служебных полномочий и тяжелые последствия, к которым приводят подобные действия...

Вчера Руслан Рябошапка праздновал свой день рождения, а на день рождения дарят подарки, нам нечего подарить Рябошапке, но мы желаем ему крепкого здоровья и мыслей о своей репутации, неустанной тяжелой работы и сообщаем ему, что мы пристально следим за ним, и нашим знаком внимания и уважения является заявление о совершении им уголовного преступления".

Детали: По словам Лукаш, у нее нет иллюзий относительно судьбы своего заявления, "потому что действующее уголовно-процессуальное законодательство заставляет следователя любого следственного органа зависеть от указаний и мыслей прокурора".

Лукаш называет Рябошапку "обноском режима Порошенко". По словам бывшего министра, поводом для пересмотра ее дела в ГПУ стало "слабоумие и отвага".

Что было раньше: 11 октября генеральная прокуратура вызвала на допрос в качестве подозреваемой министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш. Ранее ее подозревали в хищении бюджетных средств и служебном подлоге.

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