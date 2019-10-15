У Зеленского говорят, что разведение в Золотом отложено

В Офисе президента заверили, что отвод сил в Золотом Луганской области невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.

Источник: заместитель главы ОП Юрий Костюк в спецэфире "Hromadske"

Прямая речь: "Что касается разведения – совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен. Чтобы оно произошло, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, чего не произошло".

Детали: Костюк отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

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