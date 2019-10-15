У Зеленского говорят, что разведение в Золотом отложено
В Офисе президента заверили, что отвод сил в Золотом Луганской области невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.
Источник: заместитель главы ОП Юрий Костюк в спецэфире "Hromadske"
Прямая речь: "Что касается разведения – совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен. Чтобы оно произошло, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, чего не произошло".
Детали: Костюк отметил, что в Станице Луганской, где силы уже развели, есть украинская полиция и другие правоохранительные органы, поэтому нельзя говорить, что после отвода некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.
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Предыстория:
- 1 октября на переговорах в Минске договорились развести силы вблизи Петровского и Золотого. После этого должны были согласовать дату встречи лидеров "нормандской четверки".
- Разведение должно было начаться 7 октября, но не началось, поскольку боевики обстреляли участок разведения сил неподалеку от этих населенных пунктов. Обстрелы продолжаются.
- Для начала процесса разведения тишина должна продержаться не менее 7 дней.
- Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак говорил, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные уйдут на позиции 2016 года.
- Министр обороны Андрей Загороднюк уверял, что расстояние отступления будет таким, что в случае нарушения договоренностей боевиками ВСУ смогут быстро вернуться назад.
- По одному из вариантов разведения, в "серую зону" могут попасть ряд населенных пунктов с обеих сторон линии разграничения – и подконтрольные Киеву, и подконтрольные боевикам.
- Разведение сил предусмотрено Минскими соглашениями. Кроме того, Украина согласилась на решение конфликта на востоке по "формуле Штайнмайера", по которой после вывода войск и законных выборов там начнет действовать закон о статусе этого региона.
- Из-за "формулы Штайнмайера" по Украине прокатилась волна акций протеста под лозунгом "Нет капитуляции".