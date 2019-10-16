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Главные новости вторника и ночи: дело Приватбанка, отопительный сезон

Среда, 16 октября 2019, 07:55

Приватбанк выиграл у экс-владельцев апелляцию в Лондонском суде, Гончарук обещает отопительный сезон без проблем, кроме двух городов — новости, которые были актуальны 15 октября.

О Приватбанке

Приватбанк выиграл апелляцию в деле против Коломойского и Боголюбова в Лондонском суде — всемирный арест активов олигархов, полученный в декабре 2017-го, остается в силе.

Об отопительном сезоне

Отопительный сезон в Украине начнется без особых проблем, уверяет премьер-министр Алексей Гончарук.

"Исключением являются лишь два города – это Смила (Черкасская области – ред..) и Новый Раздел (Львовской области). Там еще остаются определенные технические сложности и проблемы – и, возможно, на несколько дней отопление начнется позже".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Бывшему народному депутату от "БПП", а ныне советнику мэра Киева Дмитрию Белоцерковцу объявили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию.

Министерка юстиции при Януковиче Елена Лукаш написала заявление на генерального прокурора Руслана Рябошапку после того как ее вызвали на допрос в прокуратуру.

В Офисе президента заверили, что отвод сил в Золотом Луганской области невозможен без устойчивого прекращения огня, поэтому пока этот вопрос отложен.

Компания "GPP Developers Ltd", которую связывают с экс-нардепом Александром Супруненко, подала иск о пересмотре решения, которым землю сквера Небесной сотни вернули в собственность государства.

Украинцы уже хуже относятся к России, чем россияне к Украине — КМИС. В сентябре 2019 года хорошо и очень хорошо относились к России 54% украинцев, плохо или очень плохо – 35%, 12% не определились.

В Администрации президента США Дональда Трампа намерены провести внутреннюю проверку, чтобы проанализировать действия чиновников Белого дома после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Украинская правда

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