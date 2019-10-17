В США задержали еще одного бизнесмена по делу о финансировании Трампа

Агенты ФБР арестовали в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди бизнесмена Дэвида Корреа, который является деловым партнером Игоря Фрумана и Льва Парнаса.

Источник: Би-Би-Си, "The Guardian", "Independent"

Детали: Дэвида Корреа обвиняют в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США.

Предприниматель прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям.

Это четвертый человек, арестованный за нарушения в финансировании избирательной кампании, связанные с партнерами Руди Джулиани.

44-летний Корреа был назван в обвинительном заключении вместе с двумя соратниками Джулиани и еще одним мужчиной, арестованным на прошлой неделе по обвинению в незаконном вкладе для поддержка Дональда Трампа на выборах.

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