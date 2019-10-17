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В США задержали еще одного бизнесмена по делу о финансировании Трампа

Четверг, 17 октября 2019, 10:25
Дэвид Корреа с Дональдом Трампом

Агенты ФБР арестовали в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди бизнесмена Дэвида Корреа, который является деловым партнером Игоря Фрумана и Льва Парнаса.

Источник: Би-Би-Си, "The Guardian", "Independent"

Детали: Дэвида Корреа обвиняют в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США.

Предприниматель прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям.

Это четвертый человек, арестованный за нарушения в финансировании избирательной кампании, связанные с партнерами Руди Джулиани.

44-летний Корреа был назван в обвинительном заключении вместе с двумя соратниками Джулиани и еще одним мужчиной, арестованным на прошлой неделе по обвинению в незаконном вкладе для поддержка Дональда Трампа на выборах.

Предыстория:

  • Ранее в США задержали предпринимателей из штата Флорида Игоря Фрумана и Льва Парнаса, а также жителя Калифорнии Андрея Кукушкина (Фруман и Кукушкин имеют украинские корни).
  • Их обвинили в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов другого государства.
  • Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной. По данным журналистов, Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским во время его инаугурации.
  • По данным Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
  • Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Джулиани во время его деятельности в Украине.
  • Все это происходит на фоне предвыборного скандала в США вокруг июльского разговора американского и украинского президентов, во время которого Дональд Трамп якобы склонял Владимира Зеленского расследовать дело сына своего потенциального конкурента Джо Байдена.
  • Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказывал, что на встрече с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани обсуждал дело компании Burisma, с которой связан Хантер Байден.
  • Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.

Темы: СШАТрамп
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