Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может – "Слуга народа"

Среда, 16 октября 2019, 12:37

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявляет, что безусловной амнистии для всех участников событий на Донбассе, как это зафиксировано в Минских договорённостях-2, быть не может.

Источник: Интерфакс-Украина.

Прямая речь Яременко: "В Украине у нас существует законопроект, который несколько иначе поясняет амнистию, наше понимание амнистии, нежели то, что заложено в Минских договорённостях-2. Там есть брутальная фраза о том, что Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе. Это не так".

"Мы не можем отбросить общий принцип права – необратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию".

Детали: Яременко напомнил, что амнистия изложена отдельным пунктом Минских договоренностей.

Он также добавил, что Украине следует двигаться в сторону принятия законов, которые позволят четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях. В частности определить статус тех, чьи действия не содержат состава преступления в соответствии с уголовным законодательством, но могут  поддаваться моральному осуждению и т.д.

По словам Яременко, законодательство должно дать ответ на вопросы, что делать с такими людьми, а также с теми, кто состоял в незаконных вооруженных формированиях, но не причастны к убийствам, обстрелам украинских территорий, пыткам, с раскаявшимися. 

Знать больше Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Под документом, по которому после выборов на Донбассе вступит в силу закон о статусе оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.
  • Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей.
  • Против реализации "формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов ЛьвовскийИвано-Франковский и Хмельницкий областные, СумскойКропивницкий и Луцкий городские советы.
  • Они подчеркивали, что украинская сторона должна получить полный контроль над государственной границей, а местные выборы не могут проводиться на условиях незаконных вооруженных формирований, полной амнистии и узаконивания так называемой "народной милиции".
  • При этом социологи группы "Рейтинг" обнаружили, что 60% украинцев не могут оценить инициативу мирного урегулирования войны на Донбассе по "формуле Штайнмайера", 23% высказались против нее, а 18% – поддержали ее в сентябре.
  • 10 октября в ходе встречи с журналистами в Фудмаркете в Киеве Зеленский заявил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.

Темы: Слуга народаОРДЛОМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Слуга народа
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
Последние новости
14:46
Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
Все новости...
Реклама: