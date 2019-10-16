Амнистии для всех участников событий на Донбассе быть не может – "Слуга народа"

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявляет, что безусловной амнистии для всех участников событий на Донбассе, как это зафиксировано в Минских договорённостях-2, быть не может.

Источник: Интерфакс-Украина.

Прямая речь Яременко: "В Украине у нас существует законопроект, который несколько иначе поясняет амнистию, наше понимание амнистии, нежели то, что заложено в Минских договорённостях-2. Там есть брутальная фраза о том, что Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе. Это не так".



"Мы не можем отбросить общий принцип права – необратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию".



Детали: Яременко напомнил, что амнистия изложена отдельным пунктом Минских договоренностей.



Он также добавил, что Украине следует двигаться в сторону принятия законов, которые позволят четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях. В частности определить статус тех, чьи действия не содержат состава преступления в соответствии с уголовным законодательством, но могут поддаваться моральному осуждению и т.д.



По словам Яременко, законодательство должно дать ответ на вопросы, что делать с такими людьми, а также с теми, кто состоял в незаконных вооруженных формированиях, но не причастны к убийствам, обстрелам украинских территорий, пыткам, с раскаявшимися.

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