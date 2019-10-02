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В Сумах люди вышли на рельсы и остановили поезд

Среда, 2 октября 2019, 13:47

Из-за отмены дополнительных железнодорожных остановок на территории Сумской области около десятка сумчан вышли на железнодорожные пути и остановили поезд пригородного сообщения.

Источник: пресс-служба полиции Сумской области.

Детали: Событие произошло 2 октября утром в Сумах, по улице Героев Крут, на железнодорожной остановке "59-й километр". Около десятка сумчан, озабоченных отменой дополнительных железнодорожных остановок на территории областного центра, вышли на железнодорожные пути. В результате машинист пассажирского поезда пригородного сообщения "Сумы-Смородино" вынужден был остановить движение.

 
 

По словам участников конфликта, остановки отменены якобы из-за задолженности, возникшей у местных властей перед "Укрзализнецей" в части компенсации льгот за проезд пенсионеров.

После вмешательства полиции в конфликтную ситуацию машинист открыл двери вагонов, чтобы граждане зашли внутрь, освободив путь. После этого поезд смог продолжить свое движение дальше.

Темы: УкрзализныцяСумыСумская областьполиция
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