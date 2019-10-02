В Харькове и Киеве снова протестуют против политики Зеленского
На Майдане Независимости в Киеве и на площади Свободы в Харькове протестуют против согласования Украиной "формулы Штайнмайера" на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.
Источник: "Укринформ"
Акция на Майдане началась в 19 часов вечера.
В ней принимают участие около тысячи протестующих. Выкрикивают "Нет капитуляции", "Нет плану Штайнмайера", "Нет плану Путина".
После Майдана участники планировали идти к Офису президента на Банковую.
В Харькове собрались более 200 активистов общественных организаций "Национальные жены", "Традиции и порядок", "Союз ветеранов АТО", партий "Национальный корпус" и "Демократический топор", ВО "Свобода".
На акции требовали привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, "кто работал на оккупационную администрацию, участвовал в военных операциях против бойцов ВСУ".
Активисты раздавали прохожим листовки с заявлением против капитуляции Украины.
В ней требуют от президента Владимира Зеленского ввести "реальное, а не фейковое, как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую блокаду временно оккупированных территорий до полной деоккупации".
Узнать больше: Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция
Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск
Предыстория:
- 1 октября на переговорах ТКГ в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
- Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
- Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о госизмене и "бессрочной акции против капитуляции", пришли на Банковую.
- Также участники митинга против имплементации "формулы Штайнмайера" собрались на Майдане Независимости. Ночью 2 октября они разошлись, но заявили, что планируют 2 октября собраться под стенами Верховной Рады и на Майдане.
- Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста так называемой "формулы Штайнмайера".