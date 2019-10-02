В Харькове и Киеве снова протестуют против политики Зеленского

На Майдане Независимости в Киеве и на площади Свободы в Харькове протестуют против согласования Украиной "формулы Штайнмайера" на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске.

Источник: "Укринформ"

Акция на Майдане началась в 19 часов вечера.

В ней принимают участие около тысячи протестующих. Выкрикивают "Нет капитуляции", "Нет плану Штайнмайера", "Нет плану Путина".

После Майдана участники планировали идти к Офису президента на Банковую.

В Харькове собрались более 200 активистов общественных организаций "Национальные жены", "Традиции и порядок", "Союз ветеранов АТО", партий "Национальный корпус" и "Демократический топор", ВО "Свобода".

На акции требовали привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, "кто работал на оккупационную администрацию, участвовал в военных операциях против бойцов ВСУ".

Активисты раздавали прохожим листовки с заявлением против капитуляции Украины.

В ней требуют от президента Владимира Зеленского ввести "реальное, а не фейковое, как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую блокаду временно оккупированных территорий до полной деоккупации".

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