Сожгли дом Гонтаревой под Киевом
Дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября.
Источник: сама Гонтарева сообщила об этом НВ.
По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.
Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось потушить огонь.
Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован написал, что поджег дома Гонтаревой – "это очень плохо для страны, и последствия пока сложно оценить".
Этому предшествовало: 30 августа экс-глава Нацбанка сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона – ей сделали одну операцию и в ближайшие дни проведут еще одну.
Гонтарева допускала, что к аварии причастен олигарх Игорь Коломойский: Он отрицал.
Кроме того, в ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.
12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева.
Предыстория:
- Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании..
- 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
- 27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
- Гонтарева предлагала следователем прилетать в Лондон.
- Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, так как она – его "главный враг".
- Коломойский уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.