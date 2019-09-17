Сожгли дом Гонтаревой под Киевом

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Вторник, 17 сентября 2019, 08:22

Дом бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября.

Источник: сама Гонтарева сообщила об этом НВ.

По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор.

Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.

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Темы: Гонтарева


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