Президент Владимир Зеленский заявляет, что жители Золотого обеспокоены из-за вооруженных людей, которые поселились на окраине поселка.

Источник: пост Зеленского в Facebook

Дословно: "От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными.

Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить".

Детали: Президент отметил, что провел в Золотом двое суток. В частности, он ездил на передовую и встречался с учителями и врачами.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно – все хотят мира. Все готовы к разведению", - заявил он.

"Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой – подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится, и Украина снова будет единой", - подчеркнул Зеленский.

Что было раньше: В субботу президент Владимир Зеленский приехал в с.Золоте-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции".

В частности, одному из людей в военной форме Зеленский сказал: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".

Впоследствии в пресс-центре ООС заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент Владимир Зеленский, находятся там нелегально, и этому предоставляется правовая оценка.

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