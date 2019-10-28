В Кремле прокомментировали перепалку Зеленского с добровольцами

В Кремле следили за поездкой президента Владимира Зеленского на Донбасс и теперь заявляют, что о подготовке к саммиту "Нормандской четверки" можно будет говорить, если украинскому лидеру удастся добиться разведения сил.

Источник: комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поданный российским "Интерфаксом"

Прямая речь: "Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем...

Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важной составной частью подготовки к проведению саммита".

Почему это важно: Разведению сил в районе Золотого на Луганщине препятствуют обстрелы, которые ведут оккупационные силы, контролируемые Кремлем. Российская сторона продолжает делать вид, что не влияет на действия своих марионеток.

Что было ранее: 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в с.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций "Нет капитуляции".

В частности, одному из людей в военной форме Зеленский сказал: "Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери".

Впоследствии в пресс-центре ООС заявили, что люди с оружием, с которыми в субботу в Золотом общался президент, находятся там нелегально, и этому предоставляется правовая оценка.

Позже замглавы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4.

Предыстория:

Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".

13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.

В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

9 октября на блокпосту в городе Кременная произошли столкновения между полицией и добровольцами и ветеранами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведение сил.

У Путина заявили, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

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