Адвокат Трампа заявил, что Госдепартамент советовал ему избегать Богдана

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Четверг, 3 октября 2019, 02:08

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что чиновники Госдепартамента США посоветовали ему избегать руководителя администрации президента Украины Андрея Богдана.

Источник: независимый журналист Роджер Солленбергер, который предоставил записанное им интервью изданию BuzzFeed News.

Государственный департамент предупредил Руди Джулиани о необходимости избегать встречи с главой офиса президента Украины Андреем Богданом, а также другими близкими ему людьми.

Вместо этого, как утверждает бывший мэр Нью-Йорка, государство предпочло, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком.

Предыстория:

  • В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
  • 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
  • В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
  • 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.

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Темы: Трамп Зеленский Богдан


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