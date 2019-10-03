Адвокат Трампа заявил, что Госдепартамент советовал ему избегать Богдана
185 просмотров
Четверг, 3 октября 2019, 02:08
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что чиновники Госдепартамента США посоветовали ему избегать руководителя администрации президента Украины Андрея Богдана.
Источник: независимый журналист Роджер Солленбергер, который предоставил записанное им интервью изданию BuzzFeed News.
Государственный департамент предупредил Руди Джулиани о необходимости избегать встречи с главой офиса президента Украины Андреем Богданом, а также другими близкими ему людьми.
Вместо этого, как утверждает бывший мэр Нью-Йорка, государство предпочло, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком.
Предыстория:
- В начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- После этого в США заговорили об импичменте Трампа.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.
- 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.
- В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.
- 30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua