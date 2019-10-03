Адвокат Трампа заявил, что Госдепартамент советовал ему избегать Богдана

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что чиновники Госдепартамента США посоветовали ему избегать руководителя администрации президента Украины Андрея Богдана.

Источник: независимый журналист Роджер Солленбергер, который предоставил записанное им интервью изданию BuzzFeed News.

Государственный департамент предупредил Руди Джулиани о необходимости избегать встречи с главой офиса президента Украины Андреем Богданом, а также другими близкими ему людьми.

Вместо этого, как утверждает бывший мэр Нью-Йорка, государство предпочло, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком.

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