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Страны ЕС получили рекомендации относительно выдачи виз жителям ОРДЛО

Четверг, 3 октября 2019, 14:11
Страны ЕС получили рекомендации относительно выдачи виз жителям ОРДЛО

Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий на этой неделе разослали государствам-членам ЕС и странами Шенгенской зоны, не входящих в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на соответствующее сообщение комиссии.

Отмечается, что инструкция дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и запросы государств-членов предоставить указания по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в результате указа президента России от 24 апреля.

Инструкция содержит набор одинаковых критериев, призванных помочь консульствам государств-членов ЕС установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также подробную информацию о том, как обрабатывать заявления на получение визы жителями временно оккупированных районов Донбасса с российскими паспортами.

Отмечается, что набор критериев в разосланных инструкциях поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО. "Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - говорится в сообщении.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в июне выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам с оккупированных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Темы: ЕСОРДЛОвизыДонбасс
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