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В РФ заявили о непубличных переговорах о новом обмене пленными

Среда, 30 октября 2019, 12:29

Россия и Украина обсуждают возможность нового обмена заключёнными и пленными.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко

Прямая речь: "Работа идет. Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты".

Детали: Руденко отметил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске ведёт обсуждение обмена задержанными на Донбассе.

Прямая речь: "То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины.

То, что обсуждается в контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идёт".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда может состояться новый обмен заключёнными между Россией и Украиной, он отметил, что "дат никаких нет, но работа идёт".

Он отметил, что в настоящий момент на повестке дня находятся другие вопросы, в первую очередь Нормандского саммита.

Что было раньше: 29 октября спецпред ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что готовится большой обмен пленными.

Следующая встреча ТКГ состоится 12 ноября.

Спикер представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила: в Трехсторонний контактной группе считают, что начало разведения сил в Золотом открывает путь к встрече в нормандской формате на высшем уровне.

Ранее в этот день министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

В то же время, 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Несмотря на обстрел, СММ ОБСЕ также сообщает о разведении сил в районе Золотого.

Напомним:

  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

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Темы: политзаключенныепленныеРосcияОРДЛО
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