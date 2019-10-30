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В РФ заявили про непублічні переговори щодо нового обміну полоненими

Середа, 30 жовтня 2019, 12:29

Росія і Україна обговорюють можливість нового обміну ув'язненими і полоненими.

Джерело: російський Інтерфакс з посиланням на заступника голови МЗС РФ Андрія Руденка

Пряма мова: "Робота йде. Непублічно, але робота йде. Ми розраховуємо, що вона принесе якісь результати".

Деталі: Руденко зазначив, що Тристороння контактна група в Мінську веде обговорення обміну затриманими на Донбасі.

Пряма мова: "Те, що сталося у нас з Україною, стосувалося, як ви знаєте, українських громадян на території Росії і російських на території України.

Те, що обговорюється в контактній групі, і що можливо отримає розвиток, це обмін затриманими між Україною та самопроголошеними республіками Донбасу. Це два трохи різні процеси, але і по тому, і по іншому треку робота йде".

Відповідаючи на уточнююче питання про те, коли може відбутися новий обмін ув'язненими між Росією і Україною, він відзначив, що "дат ніяких немає, але робота йде".

Він зазначив, що в даний момент на порядку денному знаходяться інші питання, в першу чергу Нормандського саміту.

Що було раніше: 29 жовтня спецпред ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що готується великий обмін полоненими.

Наступна зустріч ТКГ відбудеться 12 листопада.

Речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила: у Тристоронній контактній групі вважають, що початок розведення сил у Золотому відкриває шлях до зустрічі в нормандському форматі на вищому рівні.

Раніше в цей день міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував.

Цього ж дня в штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Однак пізніше військові заявили, що обстріл у цьому районі "відбувся не в зоні розведення сил та засобів".

Водночас, 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (в межах ділянки розведення) - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".

Незважаючи на обстріл, СММ ОБСЄ також повідомляє про розведення сил у районі Золотого.

Нагадуємо:

  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.

Читайте також: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля 

Теми: політв'язніполоненіРосіяОРДЛО
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