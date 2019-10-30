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Вбивство Гандзюк: активісти анонсували велику акцію, покликали Зеленського

Середа, 30 жовтня 2019, 15:34

У понеділок 4 листопада в багатьох містах України та світу пройдуть акції "Рік без Каті" з вимогою справедливості у розслідуванні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Джерело: Facebook-сторінка створена учасниками громадської ініціативи, яка стежить за розслідуванням

Дослівно: "4 листопада виповнюється рівно рік, як Катерина Гандзюк померла в лікарні після трьох місяців страждань і численних операцій, які їй довелося пережити внаслідок цинічного нападу на неї. За цей час друзі Каті та люди, яким небайдуже, провели десятки акцій з вимогою ефективного розслідування її вбивства та покарання замовників. Ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" стала своєрідним майданчиком для захисту активістів від нападів та переслідувань. Ми виходимо знову".

Деталі: У Києві організатори запрошують усіх небайдужих громадян 4 листопада о 19:00 прийти до Офісу президента на Банковій. Ініціатори акції запросили й главу держави Володимира Зеленського прийти і поставити свічку в пам’ять про їх подругу.

Активісти звернулись до Зеленського із закликом проявити політичну волю, щоб Україна вперше в своїй історії покарала замовників страшного політичного вбивства.

Дослівно: "Не мовчіть, пане президенте. Не будьте, як ваші попередники".

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк

Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні 2018 року стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
  • За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський з кличкою "Собака" – на той момент помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.
  • Ігор Павловський після оголошення підозри потрапляв до лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз". Зараз він методично ігнорує засідання Приморського райсуду Одеси. 
  • Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

Українська правда

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Теми: напад на ГандзюкЗеленський
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