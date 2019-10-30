Вбивство Гандзюк: активісти анонсували велику акцію, покликали Зеленського

У понеділок 4 листопада в багатьох містах України та світу пройдуть акції "Рік без Каті" з вимогою справедливості у розслідуванні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.



Джерело: Facebook-сторінка створена учасниками громадської ініціативи, яка стежить за розслідуванням

Дослівно: "4 листопада виповнюється рівно рік, як Катерина Гандзюк померла в лікарні після трьох місяців страждань і численних операцій, які їй довелося пережити внаслідок цинічного нападу на неї. За цей час друзі Каті та люди, яким небайдуже, провели десятки акцій з вимогою ефективного розслідування її вбивства та покарання замовників. Ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" стала своєрідним майданчиком для захисту активістів від нападів та переслідувань. Ми виходимо знову".

Деталі: У Києві організатори запрошують усіх небайдужих громадян 4 листопада о 19:00 прийти до Офісу президента на Банковій. Ініціатори акції запросили й главу держави Володимира Зеленського прийти і поставити свічку в пам’ять про їх подругу.



Активісти звернулись до Зеленського із закликом проявити політичну волю, щоб Україна вперше в своїй історії покарала замовників страшного політичного вбивства.

Дослівно: "Не мовчіть, пане президенте. Не будьте, як ваші попередники".

Знати більше: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

Журналісти показали реконструкцію подій нападу на Гандзюк

Передісторія: