У Палаті представників ухвалили резолюцію проти участі РФ у саміті G7

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив резолюцію проти участі Росії у саміті країни "Великої сімки".

Джерело: пресреліз конгресмена Альбіо Сірейса та його Twitter

Деталі: Ініціатор голосування Сірейс наголосив, що Росії не можна дозволити брати участь у саміті через триваючу окупацію Сходу України, дестабілізацію на Близькому Сході та численні порушення прав людини.

Russia must not be allowed to participate in the G7 while they continue to illegally occupy parts of Eastern Ukraine, destabilize the Middle East, and commit numerous human rights abuses. — Albio Sires (@RepSires) October 30, 2019

Він подякував колегам з комітету за підтримку та підкреслив, що Кремль не зможе брати участь у самітах, допоки не буде відповідати міжнародним демократичних стандартам.

Дослівно: "Коли Росія була виключена із "Великої вісімки" у 2014 році після її агресії в Україні, інші сім країн погодились на кілька умов, які вона мала виконати, перш ніж їй би дозволили брати участь у майбутніх самітах.

Росія не виконала жодної. Вона чинила ще більшу агресію в Україні і підривала демократію в інших країнах, включно з США."

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