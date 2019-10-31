У Палаті представників ухвалили резолюцію проти участі РФ у саміті G7
Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив резолюцію проти участі Росії у саміті країни "Великої сімки".
Джерело: пресреліз конгресмена Альбіо Сірейса та його Twitter
Деталі: Ініціатор голосування Сірейс наголосив, що Росії не можна дозволити брати участь у саміті через триваючу окупацію Сходу України, дестабілізацію на Близькому Сході та численні порушення прав людини.
Russia must not be allowed to participate in the G7 while they continue to illegally occupy parts of Eastern Ukraine, destabilize the Middle East, and commit numerous human rights abuses.— Albio Sires (@RepSires) October 30, 2019
Він подякував колегам з комітету за підтримку та підкреслив, що Кремль не зможе брати участь у самітах, допоки не буде відповідати міжнародним демократичних стандартам.
Дослівно: "Коли Росія була виключена із "Великої вісімки" у 2014 році після її агресії в Україні, інші сім країн погодились на кілька умов, які вона мала виконати, перш ніж їй би дозволили брати участь у майбутніх самітах.
Росія не виконала жодної. Вона чинила ще більшу агресію в Україні і підривала демократію в інших країнах, включно з США."
Нагадаємо:
- До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
- 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.
- 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до "Великої сімки", якби хтось висловив таку пропозицію.
- У свою чергу Німеччина та Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.
- 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до складу "Великої сімки" можливе лише за умовиповернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.
- Також Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску та закликав ЄC "виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Великої сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено".
- У свою чергу Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "Великої сімки" та заявив, що вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7".
- 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт "Великої сімки", що відбудеться у Сполучених Штатах, "безумовно можливо".
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