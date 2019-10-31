У Палаті представників ухвалили резолюцію проти участі РФ у саміті G7

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Четвер, 31 жовтня 2019, 06:30

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив резолюцію проти участі Росії у саміті країни "Великої сімки".

Джерело: пресреліз конгресмена Альбіо Сірейса та його Twitter

Деталі: Ініціатор голосування Сірейс наголосив, що Росії не можна дозволити брати участь у саміті через триваючу окупацію Сходу України, дестабілізацію на Близькому Сході та численні порушення прав людини. 

Він подякував колегам з комітету за підтримку та підкреслив, що Кремль не зможе брати участь у самітах, допоки не буде відповідати міжнародним демократичних стандартам.

Дослівно: "Коли Росія була виключена із "Великої вісімки" у 2014 році після її агресії в Україні, інші сім країн погодились на кілька умов, які вона мала виконати, перш ніж їй би дозволили брати участь у майбутніх самітах.

Росія не виконала жодної. Вона чинила ще більшу агресію в Україні і підривала демократію в інших країнах, включно з США."

Нагадаємо:

  • До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
  • 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.
  • 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до "Великої сімки", якби хтось висловив таку пропозицію.
  • У свою чергу Німеччина та Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.
  • 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до складу "Великої сімки"   можливе лише за умовиповернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків. 
  • Також Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску та закликав ЄC "виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Великої сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено". 
  • У свою чергу Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "Великої сімки" та заявив, що вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7". 
  • 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт "Великої сімки", що відбудеться у Сполучених Штатах, "безумовно можливо"

Ольга Гетьманець, УП
Теми: G7 США Росія


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