У Палаті представників ухвалили резолюцію проти участі РФ у саміті G7

Комітет у закордонних справах Палати представників ухвалив резолюцію проти участі Росії у саміті країни "Великої сімки".

Джерело: пресреліз конгресмена Альбіо Сірейса та його Twitter

Деталі: Ініціатор голосування Сірейс наголосив, що Росії не можна дозволити брати участь у саміті через триваючу окупацію Сходу України, дестабілізацію на Близькому Сході та численні порушення прав людини.

Russia must not be allowed to participate in the G7 while they continue to illegally occupy parts of Eastern Ukraine, destabilize the Middle East, and commit numerous human rights abuses.