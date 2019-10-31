Пристайко: Обмен пленными "не привязан" к нормандской встрече

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что обмен пленными не связан с нормандским саммитом и сейчас идет процесс отбора подходящих кандидатов для "одновременного освобождения".

Источник: интервью министра ТСН

Прямая речь: "Это не период ожидания – это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения.

Обмен – это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу – одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны…

Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против.

Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом".

Что было раньше: 29 октября спецпред ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что "готовится большой обмен".

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