У Зеленского анонсировали визит на линию разграничения: убедиться в безопасности
Представители власти посетят н.п.Петровское, Золотое и Станицу Луганскую на следующей неделе.
Источник: Офис президента Украины по итогам встречи по вопросам безопасности и обороны, участие в которой приняли начальник Генштаба Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, глава МВД Арсен Аваков, глава МИД Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.
Дословно: "Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает".
Детали: В ходе встречи участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
"Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения и достижения устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него", - говорится в сообщении ОП.
Также в ходе встречи обсуждался вопрос строительства моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.
Напомним,
- 30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.
- 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии разграничения.
- Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- Позже в Минобороны обнародовали разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.
- 5 октября на мосту вблизи Станицы Луганской открыли временный обходной переход. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.
- По данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ ведут обстрелы на участке разведения сил и средств на линии разграничения в направлении н.п. Богдановка и в направлении населенного пункта Золотое-4.