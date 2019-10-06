На Майдане проходит вече против капитуляции

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Воскресенье, 6 октября 2019, 12:21

На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходит вече "Остановим капитуляцию".

Источник: Радио Свобода, Украинская правда

Детали: Поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус"для Донбасса".

Организаторы, которые заявили ранее на этой неделе о вече через социальные сети, указали, что это "общественная акция" и призвали не использовать событие из партийных интересов.

Как видно из трансляции, в мероприятии принимает участие несколько тысяч человек. Они не используют партийной символики. Участники держат украинские флаги, а также плакаты, в частности большой баннер "Нет капитуляции".

Аналогичные акции проходят в воскресенье в других городах Украины.

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Под документом, по которому после выборов на Донбассе вступит в силу закон о статусе оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
  • С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступил Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные советы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.

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Темы: акции Киев Донбасс


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