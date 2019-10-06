На Майдане проходит вече против капитуляции
На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходит вече "Остановим капитуляцию".
Источник: Радио Свобода, Украинская правда, Укринформ
Детали: Поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус"для Донбасса".
Организаторы, которые заявили ранее на этой неделе о вече через социальные сети, указали, что это "общественная акция" и призвали не использовать событие из партийных интересов.
Как видно из трансляции, в мероприятии принимает участие несколько тысяч человек. Они не используют партийной символики. Участники держат украинские флаги, а также плакаты, в частности большой баннер "Нет капитуляции".
По результатам вече его организаторы зачитали итоговое обращение, в котором настаивают на недопущении капитуляции Украины перед российской агрессией и призывают, в частности, не допустить принятия никаких решений, которые бы вызвали сдачу украинских интересов.
Также авторы обращения призывают президента Владимира Зеленского, Верховную Раду и правительство сформировать и внедрить государственную политику в отношении России на оккупированных ею территориях на основании действующего закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
"Донбасс и Крым должны вернуться в Украину вместе без всяких условий Кремля", - отметили организаторы вече.
Они также анонсировали подобные акции протеста на 14 октября, в День защитника Украины.
Аналогичные акции проходят в воскресенье в других городах Украины.
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
- Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО - Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
- С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступил Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные советы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.