На Майдане проходит вече против капитуляции

На Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье проходит вече "Остановим капитуляцию".

Источник: Радио Свобода, Украинская правда, Укринформ

Детали: Поводом для проведения мероприятия активисты назвали противодействие "любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией, как "формула Штайнмайера", "особый статус"для Донбасса".

Организаторы, которые заявили ранее на этой неделе о вече через социальные сети, указали, что это "общественная акция" и призвали не использовать событие из партийных интересов.

Как видно из трансляции, в мероприятии принимает участие несколько тысяч человек. Они не используют партийной символики. Участники держат украинские флаги, а также плакаты, в частности большой баннер "Нет капитуляции".

Радио Свобода

По результатам вече его организаторы зачитали итоговое обращение, в котором настаивают на недопущении капитуляции Украины перед российской агрессией и призывают, в частности, не допустить принятия никаких решений, которые бы вызвали сдачу украинских интересов.

Также авторы обращения призывают президента Владимира Зеленского, Верховную Раду и правительство сформировать и внедрить государственную политику в отношении России на оккупированных ею территориях на основании действующего закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Донбасс и Крым должны вернуться в Украину вместе без всяких условий Кремля", - отметили организаторы вече.

Они также анонсировали подобные акции протеста на 14 октября, в День защитника Украины.

Аналогичные акции проходят в воскресенье в других городах Украины.

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