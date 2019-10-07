Джонсон просит Макрона поторопиться по поводу соглашения о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Франции Эммануэля Макрона продвигаться в вопросе заключения соглашения о Brexit.

Источник: Reuters

Детали: Джонсон считает, что лидеры Европейского Союза не имеют оснований считать, что Британия останется в составе ЕС после 31 октября.

По словам премьера, сейчас пора Европейской комиссии изъявить желание идти на компромисс, в ином случае, британцы покинут ЕС без всякого соглашения.

Он заявил, что с наступлением 31-го октября не будет просить руководство Союза об очередной задержке Brexit.

Напоминаем: