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Джонсон просит Макрона поторопиться по поводу соглашения о Brexit

Понедельник, 7 октября 2019, 02:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Франции Эммануэля Макрона продвигаться в вопросе заключения соглашения о Brexit.

Источник: Reuters

Детали: Джонсон считает, что лидеры Европейского Союза не имеют оснований считать, что Британия останется в составе ЕС после 31 октября.

По словам премьера, сейчас пора Европейской комиссии изъявить желание идти на компромисс, в ином случае, британцы покинут ЕС без всякого соглашения.

Он заявил, что с наступлением 31-го октября не будет просить руководство Союза об очередной задержке Brexit.

Напоминаем:

  • СМИ сообщают, что премьер Великобритании Борис Джонсон с целью добиться выхода страны из ЕС 31 октября решится бросить вызов королеве Елизавете II, предложив ей уволить его, поскольку сам он не планирует уходить в отставку.
  • В Брюсселе отвергают новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения.
  • Джонсон возразил, что будет просить Евросоюз отсрочить Brexit, если не удастся заключить сделку.

Украинская правда
Темы: ЕСВеликобританияBrexitЕврокомиссия
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