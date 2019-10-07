Вышинскому дали должность в России

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Понедельник, 7 октября 2019, 13:14

Главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", назначили исполнительным директором "Международного информагентства "Россия сегодня"".

Источник: пост пресс-службы агентства в Telegram.

Дословно: "В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского. 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА "Россия сегодня"".

Предыстория:

  • 7 сентября Вышинский в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" был доставлен из Киева в Москву.
  • Вышинский заявил, что вернется в Украину, чтобы "доказать свою невиновность".
  • Суд арестовал Кирилла Вышинского в мае 2018 года по подозрению в госизмене после обысков СБУ в офисе "РИА Новости-Украина".
  • 28 августа суд отменил решение об аресте от 19 июля, когда Вышинскому продолжили меру пресечения на 2 месяца, и выпустил его под личное обязательство.
  • Вышинский провел за решеткой 1 год и 3 месяца.
  • Кирилла Вышинского не было в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признавал свою вину по делу о госизмене.

Украинская правда

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Темы: Вышинский Росcия СМИ


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