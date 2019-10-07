Вышинскому дали должность в России

Главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Украина выдала России в рамках обмена "35 на 35", назначили исполнительным директором "Международного информагентства "Россия сегодня"".

Источник: пост пресс-службы агентства в Telegram.

Дословно: "В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского. 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА "Россия сегодня"".

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