Бывшие нардепы подали неправдивые декларации на 90 млн – НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции передаст в Национальное антикоррупционное бюро недостоверные данные в декларациях 4 бывших депутатов Верховной Рады на 90 миллионов гривен.

Источник: НАПК

Детали: Недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты 8 созыва Руслан Демчак, Станислав Березкин, Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько.

Демчак в декларации за 2016 года отметил недостоверные сведения о средствах, размещенных им на банковских счетах и ​​номинальную стоимость ценных бумаг, принадлежащих ему. В общем выявлено нарушений на сумму более 71,7 млн гривен.

Березкин, подавая декларацию 2015 года (исправленную), отметил недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности. Сумма недостоверных сведений в декларации 2015 года (исправленной) составляет более 4,3 млн гривен.

Корнацкий в декларации за 2016 не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании каких он приобрел право собственности на земельные участки. Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 3,2 млн гривен.

Кривохатько, подавая декларацию за 2017 год, отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тыс. гривен.

Отмечается, что обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро.