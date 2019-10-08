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Заместитель Яроша: Если Зеленский отведет войска, мы заведем тысячи

Вторник, 8 октября 2019, 13:32
Заместитель Яроша: Если Зеленский отведет войска, мы заведем тысячи

Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе и потребовал встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Гергерт в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на канале ATR. 

Прямая речь: "Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек".

"Через "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена ​​мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим".

"Все, что хочет Путин, и тот путь, который он избрал, и ту тактику, которую он сегодня выбрал, он ее реализует. Чем быстрее президент Зеленский это поймет, тем лучше".

Детали: Гергерт также потребовал встречи с Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".

Заместитель командира УДА подчеркнул, что победы можно достичь, только опираясь на свой народ, свое войско и своих волонтеров.

По словам Гергерта, добровольцы против того, что "шепчет Путин", поскольку "все, что он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации".

О том, что не покинут Золотое в Луганской области заявили и ветераны, которые находятся в городе с 6 октября.

"Нас здесь много. Мы не покинем поселок и будем держать оборону ", - говорится в видеообращении ветеранов, опубликованном в телеграмм-канале "Последний блокпост".

Что было раньше: 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

6 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.

Предыстория: 

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. 
  • 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведения войск в Петровском и Золотом не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.
  • Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак съездили в город Золотое Луганской, где запланирован процесс разведения войск, и заявили, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.
  • Загороднюк также сообщил, что запланированое разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.

Украинская правда

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Темы: ДонбассОРДЛОРосcияМинские соглашения
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