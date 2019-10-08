Заместитель Яроша: Если Зеленский отведет войска, мы заведем тысячи
Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе и потребовал встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Источник: Гергерт в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на канале ATR.
Прямая речь: "Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек".
"Через "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим".
"Все, что хочет Путин, и тот путь, который он избрал, и ту тактику, которую он сегодня выбрал, он ее реализует. Чем быстрее президент Зеленский это поймет, тем лучше".
Детали: Гергерт также потребовал встречи с Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".
Заместитель командира УДА подчеркнул, что победы можно достичь, только опираясь на свой народ, свое войско и своих волонтеров.
По словам Гергерта, добровольцы против того, что "шепчет Путин", поскольку "все, что он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации".
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