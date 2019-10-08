Заместитель Яроша: Если Зеленский отведет войска, мы заведем тысячи
Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе и потребовал встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Источник: Гергерт в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на канале ATR.
Прямая речь: "Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек".
"Через "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим".
"Все, что хочет Путин, и тот путь, который он избрал, и ту тактику, которую он сегодня выбрал, он ее реализует. Чем быстрее президент Зеленский это поймет, тем лучше".
Детали: Гергерт также потребовал встречи с Зеленским, добавив, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".
Заместитель командира УДА подчеркнул, что победы можно достичь, только опираясь на свой народ, свое войско и своих волонтеров.
По словам Гергерта, добровольцы против того, что "шепчет Путин", поскольку "все, что он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации".
О том, что не покинут Золотое в Луганской области заявили и ветераны, которые находятся в городе с 6 октября.
"Нас здесь много. Мы не покинем поселок и будем держать оборону ", - говорится в видеообращении ветеранов, опубликованном в телеграмм-канале "Последний блокпост".
Что было раньше: 7 октября Вооруженные силы Украины и боевики должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.
6 октября лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий вместе с ветеранами ООС прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода войск.
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведения войск в Петровском и Золотом не будет, поскольку боевики нарушили договоренность.
- В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод войск на Донбассе.
- Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак съездили в город Золотое Луганской, где запланирован процесс разведения войск, и заявили, что население "в целом поддерживает концепцию" власти.
- Загороднюк также сообщил, что запланированое разведение сил на Донбассе в районе Петровского и Золотого может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.