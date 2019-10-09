"Формулы Штайнмайера" для Крыма нет – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи международных партнеров Украина не справится с вопросом деоккупации Крыма.
Источник: комментарий Зеленского проекту Радио Свобода Крым.Реалии во время посещения выставки в Киеве "Оружие и безопасность" 9 октября.
Детали: На вопрос журналиста – существует для Крыма своя "формула Штайнмайера", президент ответил, что сейчас "такой формулы нет". И в вопросе деоккупации полуострова "Украина сама не справится".
Прямая речь Зеленского: "Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня".
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Четыре условия для безопасности на Донбассе: как убрать угрозы "формулы Штайнмайера"
Напомним:
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
- 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
- С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.
- 6 октября в десятках украинских городов и за рубежом прошли акции "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.