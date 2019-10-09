"Формулы Штайнмайера" для Крыма нет – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи международных партнеров Украина не справится с вопросом деоккупации Крыма.

Источник: комментарий Зеленского проекту Радио Свобода Крым.Реалии во время посещения выставки в Киеве "Оружие и безопасность" 9 октября.

Детали: На вопрос журналиста – существует для Крыма своя "формула Штайнмайера", президент ответил, что сейчас "такой формулы нет". И в вопросе деоккупации полуострова "Украина сама не справится".

Прямая речь Зеленского: "Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня".

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Напомним:

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.

Предыстория: