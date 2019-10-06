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По всей Украине и за рубежом устроили вече "Нет капитуляции"

Воскресенье, 6 октября 2019, 16:56
По всей Украине и за рубежом устроили вече Нет капитуляции
фото - Радио Свобода

6 октября акции "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе прошли в десятках украинских городов и за рубежом.

Источник: данные организаторов акции "Вече на Майдане" - движения сопротивления капитуляции в FacebookZaxid.net, "Радіо Свобода"

Детали: В частности, акции в воскресенье состоялись, кроме Киева, в большинстве областных центров - Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Сумах, Днепре, Харькове, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницкому, Львове, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове , Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде, а также в Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Ровно, Козятине, Славуте, Бердянске, Кременчуге.

Кроме того, митинг "Нет капитуляции" состоялся в Праге.

Во Львове участие в акции приняли несколько политических партий, Комитет Майдана Львовщины и Студенческое братство. Акция прошла без партийных флагов, областное и городское руководство митинг проигнорировало, отмечает "Радио Свобода". Среди более тысячи львовян, которые пришли на Вече, были местные общественные деятели, представители крымской общины, политики, большинство - участники Революции достоинства.

"Протестующие заявили о выдвижении власти "красных линий", нарушение которых будет свидетельствовать о сдаче национальных интересов. Это, в частности отмена языкового закона, декоммунизации, отвод войск или ослабление санкций против РФ", - пишет Zaxid.net.

В Сумах участники акции держали украинские флаги и плакаты с надписями: "Не дадим слить страну", "Украина - не рояль!", "Нет капитуляции!", "Ты заигрался!". Мероприятие состоялось в формате "открытого микрофона", где каждый желающий мог выступить. На мероприятие пришли представители различных политических партий и общественных организаций, а также некоторые депутаты городского и областного советов Сум.

В своей резолюции участники Вече призвали "всех неравнодушных граждан к общенациональной мобилизации для организации широкого сопротивления незаконным и антиконституционным действиям власти".

В Харькове основным требованием участников акции был созыв внеочередной сессии Харьковского облсовета и подписание обращения к президенту Украины о недопустимости внедрения особого статуса Донбасса и отвода украинских войск от линии разграничения.

Акція у Чернівцях зібрала кількасот учасників
Акція у Чернівцях  
акція у Запоріжжі
акція у Запоріжжі
Акція у Львові
Акція у Львові
Фото учасників акції, zaxid.net

Напомним:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО - Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
  • С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступил Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.
  • 6 октября в центре Киева прошло вече "Остановим капитуляцию". Участники выступили против реализации так называемой "формулы Штайнмайера". По данным полиции, в акции приняли участие 10 тыс. человек.
  • После акции на Майдане участники вече пришли на Банковую к зданию Офиса президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: акцииДонбассМинские соглашения
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