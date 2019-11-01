Испания предлагает провести климатическую конференцию в Мадриде
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Пятница, 1 ноября 2019, 00:59
После того как президент Чили заявил, что его страна больше не может проводить ежегодную всемирную климатическую конференцию, Испания предложила провести ее в Мадриде.
Источник: BBC
Предложение Испании будет рассмотрено ООН на следующей неделе.
Испанское правительство заявило, что вопрос изменения климата должен быть приоритетным для ООН.
В свою очередь президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что его правительству необходимо "расставить приоритеты для восстановления общественного порядка" после серьезных антиправительственных протестов.
Напомним:
- Всемирная конференция по вопросам климата должна была начаться 3 декабря в Сантьяго.
- В течение 25 лет участники переговоров из почти 200 стран собирались, чтобы попытаться выработать глобальную стратегию борьбы с повышением температуры.
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