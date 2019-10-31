Испания предлагает провести климатическую конференцию в Мадриде

После того как президент Чили заявил, что его страна больше не может проводить ежегодную всемирную климатическую конференцию, Испания предложила провести ее в Мадриде.

Источник: BBC

Предложение Испании будет рассмотрено ООН на следующей неделе.

Испанское правительство заявило, что вопрос изменения климата должен быть приоритетным для ООН.

В свою очередь президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что его правительству необходимо "расставить приоритеты для восстановления общественного порядка" после серьезных антиправительственных протестов.

Напомним: