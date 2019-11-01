Испания предлагает провести климатическую конференцию в Мадриде

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Пятница, 1 ноября 2019, 00:59

После того как президент Чили заявил, что его страна больше не может проводить ежегодную всемирную климатическую конференцию, Испания предложила провести ее в Мадриде.

Источник: BBC

Предложение Испании будет рассмотрено ООН на следующей неделе.

Испанское правительство заявило, что вопрос изменения климата должен быть приоритетным для ООН.

В свою очередь президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что его правительству необходимо "расставить приоритеты для восстановления общественного порядка" после серьезных антиправительственных протестов.

Напомним:

  • Всемирная конференция по вопросам климата должна была начаться 3 декабря в Сантьяго.
  • В течение 25 лет участники переговоров из почти 200 стран собирались, чтобы попытаться выработать глобальную стратегию борьбы с повышением температуры.

Темы: ООН Испания


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