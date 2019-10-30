Накануне начала разведения по Золотому-4 стреляли – СЦКК

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Среда, 30 октября 2019, 08:33

Вечером 28 октября в направлении Золотого-4 стреляли по жилым домам, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Источник: сообщение штаба Операции объединенных сил

Дословно: "28.10.2019, в период с 20.45 до 21.25 и с 21.53 до 22.40 со стороны ВС РФ в направлении н.п. Золотое-4 осуществлены обстрелы с применением стрелкового оружия".

Детали: 29 октября мобильная группа украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) провела фотофиксацию по факту обстрела жилых домов в н.п. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.

Прибыв на место обстрела, мобильная наблюдательная группа обнаружила:

- частный дом по улице Ореховой 25 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружено отверстия в пластиковой облицовке дома.

- частный дом по улице Довженко 28 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружено 3 отверстия в кровле дома.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
  • 7 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое уже должно было начаться, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.
  • Обязательное условие разведения сил и средств – соблюдение режима тишины в течение 7 дней.
  • 29 октября глава МИД Украины заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.
  • Спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведение сил.
  • При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".
  • 29 октября в ООС сообщили, что боевики 5 раз стреляли в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)", но позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".

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Темы: Донбасс боевые действия Разведение сил Луганская область


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