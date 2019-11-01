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Четверть украинцев уверены, что ТВ на русском поможет вернуть Донбасс

Пятница, 1 ноября 2019, 11:51

В целом 41,9% украинцев считают, что создание телевизионного русскоязычного канала будет способствовать интеграции неподконтрольных правительству территорий.

Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского опроса Киевского международного института социологии, сообщает "Интерфакс-Украина".

С таким утверждением полностью согласны 25,4% респондентов, частично согласны 16,5%, частично не согласны 8,8%, полностью не согласны 16%, согласны и не согласны 14,1%, затруднились ответить 19,3%.

С утверждением, что большинство культурного продукта (книги, сериалы, фильмы) и СМИ на Донбассе должно быть на украинском языке согласно 46% опрошенных, не согласны 33,2%, 14,6% ответили, что согласны и не согласны одновременно, а 6,1% затруднились ответить.

Кроме того, 61,4% респондентов считают, что Донбасс имеет больше культурного и исторического наследия с Украиной, чем с Россией, 14,6% не согласны с этим, 13,6% ответили, что и да, и нет, а 10,4% затруднились ответить.

41,6% опрошенных уверены, что для информационной реинтеграции оккупированного Донбасса необходима отдельная структура (ведомство), 22,3% не согласны с этим, 9,8% считают "и да, и нет", а 26,3% затруднились ответить.

КМИС проводил исследование по заказу Школы политической аналитики с 27 августа по 23 сентября 2019 года. Полевой этап длился с 8 по 20 сентября.

В 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме неподконтрольных регионов Крыма и Донбасса, собрали 2 035 анкет. Статистическая погрешность не превышает 1,4%  - 3,3%.

Темы: социологияДонбасстелевидениеСМИязык
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