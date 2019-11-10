Главные новости субботы и ночи: разведение на Донбассе, стенограмма второго разговора Трампа с Зеленским

На линии разграничения началось разведение сил и средств, Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине – новости, которые были актуальны 9 ноября.

О разведении

На линии разграничения возле н.п. Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.

По словам представителя штаба операции Объединенных сил, процесс разведения будет длиться до 12 ноября.

Детали: "По нашей информации, на той стороне (неподконтрольной Украине - ред.) тоже началось разведение. Они выпустили зеленую ракетницу и после этого началось разведение", - сообщил в комментарии журналистам замкомандующего ООС.

О стандартах новостей

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине, где предусмотреть, в частности, стандарты новостей.

Детали: До 31 декабря 2019 года Кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине, "предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей".

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