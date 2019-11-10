Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МВД рассказали о хитром ходе РФ по Мазуру и предупредили других

Воскресенье, 10 ноября 2019, 13:25
Артем Шевченко

На задержанного в Польше украинского ветерана Игоря Мазура Россией была выставлена не красная карточка Интерпола, а специальное циркулярное сообщение, распространение которого было ограничено определенными странами.

Источник: Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook

Прямая речь: "На задержанного в Польше украинского ветерана войны с РФ унсовца Игоря Мазура "Тополю" была выставлена не красную карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами.

Учитывая механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана, есть признаки злоупотребления Уставом Интерпола".

Детали: Шевченко не исключил спецоперации с участием российской агентуры.

Он напомнил, что период, когда произошли "преступления", за которые в РФ хотят судить "Тополю" охватывает 1994-2000 годы, то есть первая-начало второй чеченских войн. "Расследование" уголовного производства по этим фактам датировано у россиян 2014 годом.

Прямая речь: "А само циркулярное ориентирования было прислано полякам уже в 2019 году. То есть, не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь "Тополя" приглашен в ноябре ехать в Польшу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола".

Детали: По словам Шевченко, представителям украинского бюро Интерпола ранее удавалось вовремя выявлять подобные, более заметные в базах данных, сфальсифицированные сообщения о розыске в случаях с политиками Арсением Яценюком, Рефатом Чубаровым, Анатолием Гриценко и военачальниками Степаном Полтораком, Виктором Муженко и вовремя разъяснять Генеральному секретариату Интерпола бессмысленность таких обвинений россиян.

Он отметил, что риск увеличивается, если лицо не очень известно и используются скрытые механизмы объявления в розыск, как в случае с "Тополей".

Прямая речь: "Следовательно, МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые испытывают риск быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них".

Предыстория:

  • В субботу в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
  • Позже с ним встретился украинский консул. 
  • МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
  • В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.
  • Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска уверяет, что задержание Мазура в Польше является "исключительно техническим" шагом и она гарантирует невиновность задержанного.
  • "Заседание суда по избранию меры пресечения назначено на 16:00 в Люблине.

Украинская правда
Темы: ПольшаИнтерполРосcияМВДнационалисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Польша
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Моравецкий о Туске в двух словах: "Иуда, проходимец, мошенник, лжец и балагур"
В Польше прокомментировали якобы отказ Германии ремонтировать украинские Leopard в стране
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: