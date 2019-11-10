В МВД рассказали о хитром ходе РФ по Мазуру и предупредили других

На задержанного в Польше украинского ветерана Игоря Мазура Россией была выставлена не красная карточка Интерпола, а специальное циркулярное сообщение, распространение которого было ограничено определенными странами.

Источник: Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook

Прямая речь: "На задержанного в Польше украинского ветерана войны с РФ унсовца Игоря Мазура "Тополю" была выставлена не красную карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами.

Учитывая механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана, есть признаки злоупотребления Уставом Интерпола".

Детали: Шевченко не исключил спецоперации с участием российской агентуры.

Он напомнил, что период, когда произошли "преступления", за которые в РФ хотят судить "Тополю" охватывает 1994-2000 годы, то есть первая-начало второй чеченских войн. "Расследование" уголовного производства по этим фактам датировано у россиян 2014 годом.

Прямая речь: "А само циркулярное ориентирования было прислано полякам уже в 2019 году. То есть, не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь "Тополя" приглашен в ноябре ехать в Польшу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола".

Детали: По словам Шевченко, представителям украинского бюро Интерпола ранее удавалось вовремя выявлять подобные, более заметные в базах данных, сфальсифицированные сообщения о розыске в случаях с политиками Арсением Яценюком, Рефатом Чубаровым, Анатолием Гриценко и военачальниками Степаном Полтораком, Виктором Муженко и вовремя разъяснять Генеральному секретариату Интерпола бессмысленность таких обвинений россиян.

Он отметил, что риск увеличивается, если лицо не очень известно и используются скрытые механизмы объявления в розыск, как в случае с "Тополей".

Прямая речь: "Следовательно, МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые испытывают риск быть задержанными в третьих странах по псевдообвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них".

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