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Разведение: в воскресенье у Петровского изменили позиции 11 военных

Воскресенье, 10 ноября 2019, 19:13

В воскресенье на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение.

Источник: пресс-центр ООС

 
Фото пресс-центра ООС

Дословно: "Сегодня, по графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение".

Детали: Отмечается, что на новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Командование подразделения обеспечило все помещения обогревателями с необходимым объемом дров для отопления.

В штабе ООС также сообщили, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) мостостроители проводили подготовительные работы для последующего нанесения спецпокрытия на пролеты моста. Разобрана вторая временная опора пролета моста. Кроме того, на строительной площадке проходили разгрузки конструкций для установления перил на путепроводе.

Кроме того, продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

"Сегодня, через МИД Украины, в 12.00 проходил процесс информирования СММ ОБСЕ о завершении очистки местности, загрязненной взрывоопасными предметами, на данном участке", - говорится в сообщении.

Что было раньше: В субботу на линии разграничения у н.п. Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.

Предыстория:

  • 8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.
  • Командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.
  • После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение в районе Богдановки, затем еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения. 

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеРазведение сил
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